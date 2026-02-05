HBO objednává novou limitovanou sérii The Chain od Damona Lindelofa

HBO objednává novou limitovanou sérii The Chain od Damona LindelofaDNES! | redakce | tisk | názory
HBO si objednalo osmidílnou limitovanou řadu seriálul The Chain (Řetěz) do výroby. Novinku napsal a produkuje držitel ceny Emmy® Damon Lindelof (HBO „Pozůstalí“, „Watchmen“). Lindelof se stane i zároveň showrunerem seriálu - naposledy s HBO spolupracoval na seriálu „Watchmen“.
HBO s ním navíc podepsalo novou dvouletou exkluzivní smlouvu, která začala v září 2025.
Seriál vzniká na motivy oceňovaného bestselleru New York Times od Adriana McKintyho. THE CHAIN (Řetěz) je prvním projektem v rámci této smlouvy a koprodukuje jej rovněž na Emmy® nominované televizní studio Media Res („The Morning Show“, „Pachinko“). Podrobnosti k ději zatím nejsou známé, ale Lindelof má údajně rozšiřovat mytologii McKintyho oceňovaného thrilleru.
Kredity:
HBO Original limitovaný seriál THE CHAIN píše a produkuje Damon Lindelof. Na příběhu pilotu se podíleli Damon Lindelof, Carly Wray a Breannah Gibson; scénář pilotního dílu napsali Lindelof a Wray. Michael Ellenberg a Lindsey Springer jsou producenty za studio Media Res, které je koproducentem projektu. Shane Salerno je rovněž producentem. Seriál vychází z knihy „The Chain“ od Adriana McKintyho, který se na projektu podílí jako koproducent.
Francesca Orsi, EVP, HBO Programming, šéfka dramatu HBO, říká:
„
Je nám ctí pokračovat v partnerství s Damonem Lindelofem, jedním z nejoriginálnějších a nejvýraznějších tvůrců současnosti. THE CHAIN slibuje navázat na jeho tradici - zavést nás do nitra lidské mysli a přinést příběh, který je nejen emocionálně odvážný, ale nakonec i transformační.“
Damon Lindelof, showrunner, scenárista a producent, říká:
„
Od chvíle, kdy jsem slyšel ten originální námět Adrianovy knihy, byl jsem šokovaný, překvapený a naštvaný, že mě to nenapadlo jako prvního. Vždycky jsem chtěl zkusit adaptovat skvělý thriller - a tenhle má všechny temné, zvláštní a vzrušující detaily, které rozněcují mou představivost. Mám obrovské štěstí, že se mohu znovu spojit s Francescou, Caseym a Michaelem, kteří mě před patnácti lety přivedli do HBO. Nemůžu se dočkat, až se THE CHAIN stane nezapomenutelným článkem jejich výjimečné tvorby.“
O Damonovi Lindelofovi
Damon Lindelof se narodil v New Jersey v rodině učitelky a bankéře. Narodil se také jako spisovatel, i když mu trvalo více než 25 let, než si to uvědomil. V roce 2004 spojil síly s J.J. Abramsem a společně vytvořili globální hit, seriál Ztraceni. Od té doby, co Damon opustil ostrov, pracoval jako scenárista a producent na filmech „Star Trek“, „Prometheus“, „Světová válka Z“ a „Země zítřka“. V roce 2014 se vrátil k televizi, aby se stal showrunnerem oceňovaného HBO seriálu „Pozůstalí“, který vášnivě brání slovy, že „není tak depresivní, jak všichni říkají“. Jeho posledním projektem byl oceněný limitovaný seriál HBO „Watchmen“, který stejně vášnivě brání jako „ne tak zmatený, jak všichni říkají“. Damon napsal i tento stručný životopis.
O Media Res
Media Res je na cenu Emmy® nominované televizní studio a filmová produkční společnost, která vyvíjí, produkuje a financuje prémiový obsah pro globální trhy. Po investici od Redbird IMI společnost rozšiřuje partnerství s předními kreativními tvůrci, televizemi a streamovacími službami. Studio založil Michael Ellenberg. Aktuální projekty zahrnují čtvrtou řadu oceňovaného dramatického seriálu Apple TV „The Morning Show“, druhou řadu uznávaného seriálu Apple TV „Pachinko“, natočeného podle mezinárodního bestselleru a oceněného mimo jiné Peabody Awards, American Film Institute a Critics Choice Awards; připravovaný komediální seriál platformy Peacock „The Miniature Wife“, výkonně produkovaný Elizabeth Banks, Matthewem Macfadyenem a Gregem Mottolou, v hlavních rolích s prvními dvěma jmenovanými; a připravované drama Apple TV „The Dealer“, v němž hrají a výkonně ho produkují Jessica Chastain a Adam Driver a které se odehrává v třpytivém světě trhu s uměním. Mezi dřívější projekty patří absurdní komedie „I'm a Virgo“ od Bootse Rileyho pro Amazon Prime Video; seriál o klimatických změnách „Extrapolations“ od Scotta Z. Burnse pro Apple TV s Meryl Streep, Edwardem Nortonem a Marion Cotillard; a „Scény z manželského života“ s Jessicou Chastain a Oscarem Isaacem pro HBO, natočené podle klasické série Ingmara Bergmana.
