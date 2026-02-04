Quantcast
Premiéra filmu Americký outsider na Nova Cinema

Nova Cineme uvede 7. února v 17:30 premiéru filmu Americký outsider. Je to silný a inspirativní příběh o víře, rodině a nezdolném odhodlání.

Vypráví skutečný životní osud Kurta Warnera, muže, který se ze zapadlého prodavače v supermarketu vypracoval v jednoho z nejlepších quarterbacků historie amerického fotbalu a stal se dvojnásobným vítězem Super Bowlu.

Snímek se snaží věrohodně zachytit jeho nelehkou cestu - roky snahy, odmítnutí a překážek. Díky podpoře své ženy Brendy a blízkých však všechny tyto nástrahy překonal a ukázal světu svůj mimořádný talent i charakter.

Hlavní roli Kurta Warnera ztvárnil Zachary Levi. Jeho herecké podání dokázalo přenést jak vnitřní boj, tak sportovní nadšení do samotného srdce příběhu. Vedle něj se jako Brenda Warner objevuje Anna Paquinová, která postavě Warnerovy ženy propůjčuje citlivý a psychologicky vyvážený rozměr. Film doplňuje i řada dalších postav, které měly významný vliv na Warnerův život.

Natáčení snímku probíhalo ve Spojených státech, kde tvůrci pečlivě rekonstruovali atmosféru amerického fotbalu a ligy NFL, včetně autentických stadionů, tréninků a zápasů. Kamera zachycuje kontrast mezi skromnými začátky Kurta Warnera a vzrušením profesionální ligy.

Zajímavosti:
• Film Americký outsider je inspirován skutečnými událostmi ze života Kurta Warnera - hráče, který se stal jedním z nejúspěšnějších quarterbacků v historii NFL.
• Warner nejprve pracoval jako prodavač v supermarketu, než dostal svou šanci v profesionálním fotbale.
• Snímek zdůrazňuje význam rodiny i trenérů, kteří Warnera podporovali během jeho vzestupu.
• Film byl uveden do kin v prosinci 2021 a získal pozitivní ohlasy zejména mezi fanoušky sportovních dramat.
• V českém znění se představili Filip Švarc (Zachary Levi - Kurt Warner), René Slováčková (Anna Paquin - Brenda Meoniová), Radek Hoppe (Ser'Darius Blain - Mike Hudnutt), Petr Burian (Nic Harris - Ray Lewis), Zdeněk Maryška (Bruce McGill - Jim Foster), Marek Libert (Kevin Downes - John Ramsdell), Hynek Hoppe (Hayden Zaller - Zack), Libor Terš (Chance Kelly - Mike Martz), Pavel Vondrák (Simeon Castille - Isaac Bruce), Pavel Šrom (Dennis Quaid - Dick Vermeil), Jiří Valšuba (Adam Baldwin - Allen), Zuzana Skalická (Cindy Hogan - Sue Warnerová), Linda Křišťálová (Cora Wilkerson - Jesse), Bohuslav Kalva (Danny Vinson - Larry) a další.

zdroj: Nova

Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Telly spouští kanály LIVE+
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
OK TV ukončila vysílání oznámení
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Astra bez Zwei Music Television
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Nejdražší seriál všech dob Pán prstenů: Prsteny moci na TV JOJ
