Konec jednoho sportovního FTA FAST HD kanálu na 13E

Konec jednoho sportovního FTA FAST HD kanálu na 13EDNES! | redakce | tisk | názory
Jeden z volně vysílaných sportovních FAST kanálů ve vysokém rozlišení (HDTV) ukončil satelitní distribuci. V multiplexu operátora MuxIP skončila stanice Strongman Champions League HD.
Kanál Strongman Champions League HD přinášel, jak samotný název napovídá, závody v mužském silovém sportu. Šlo o zajímavý volně vysílaný program, který neměl žádnou konkurenci v FTA.
Uvolněná kapacita po uvedené stanici může být využita pro jiný tematicky zaměřený program.
I po vypnutí uvedené stanice je ve stejném paketu několik jiných sportovních stanic jako například Cricket Gold HD, Asian Le Mans Series HD, Sports First HD, Bare Knuckles Fighting Championship HD či MVMT Movement of Culture HD.
bývalé technické parametry - Strongman Champions League HD (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,785 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA