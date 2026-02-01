Ruská hudební TNT Music změnila název

Ruská hudební TNT Music změnila názevDNES! | redakce | tisk
Ruská videoklipová televize TNT Music se divákům v minulých dnech představila s novým logem a názvem. Stanice po téměř deseti letech se přejmenovala na FON Music.
Kanál TNT Music začal vysílat 31. května 2016, kdy nahradil tehdejší hudební televizi A-One. K poslednímu přejmenování došlo v noci z 27. na 28. ledna 2026, kdy divákům poskytuje svůj program s názvem FON Music. Důvodem posledního přejmenování je ukončení licenční smlouvy na používání značky TNT v názvu stanice.
TNT Music, dnes tedy FON Music, se vysílá v rámci placených satelitních platforem jako NTV Plus, Neosat, Alem TV a dalších. Program se také vysílá volně přes satelity Express 80 (80°E), Türksat 3A/6A (42°E) a Jamal 401 (90°E).
zdroj: tevehaber