Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 31. ledna 2026, svátek má Marika

Nová organizace Dany Whita z UFC míří na Strike TV

DNES! | redakce | tisk | názory

Televizní stanice Strike TV se rozšiřuje o další sportovní obsah. Vedle nedávno ohlášených přenosů z polské fotbalové Ekstraklasy uvidí diváci další obsah z profesionálního boxu.

Strike TV do své programové nabídky nově zařazuje přímé přenosy organizace Zuffa Boxing, za kterou stojí prezident UFC Dana White. Historicky druhý galavečer této organizace, který slibuje návrat k tvrdosti a atraktivitě rohovnického sportu, odvysílá stanice Strike TV živě již o tomto víkendu z neděle na pondělí ve 3:00 hodiny. V hlavním zápase se představí bojovníci lehké váhy José Valenzuala a Diego Torres.

Vstup Dany Whitea do světa boxu je reakcí na dlouhodobou stagnaci tohoto odvětví, které trpí roztříštěností titulů a nepříliš atraktivní taktikou. Zuffa Boxing aplikuje úspěšný model z MMA, kdy proti sobě staví dravé a motivované bojovníky v produkci na úrovni UFC.

Stanice Strike TV je v nabídkách vybraných televizních operátorů. V Česku program nabízí Telly (DTH + OTT), Pecka.TV (OTT), Oneplay (OTT/IPTV), T-Mobile (OTT/IPTV), na Slovensku v DIGI SK a Magio TV/Magio Sat.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.
Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
STVR oficiálně představila nová loga
STVR oficiálně představila nová loga
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Peče celá země
21:20 Všechnopárty
22:15 Komisař Montalbano
kanál CT2 20:00 Hrabě Monte Christo (1/4)
21:35 Prohnilí
23:15 Vyšší moc
kanál NOVA 20:20 Uncharted
22:40 Godzilla vs. Kong
00:55 Krotitelé duchů 2
kanál PRIMA 20:15 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly
23:05 Základna
01:45 Král Škorpion V: Kniha duší
kanál SEZNAM 20:10 Kojak (3)
21:20 Kojak (4)
22:25 Cesta do hlubin študákovy duše
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Vím, že nic nevím
22:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:40 Neskoro večer
22:40 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:05 Marián Čunderlík
20:35 Gagarin: Prvý vo vesmíre
22:30 Spojka
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:10 Gól mesiaca
20:30 Susedia
21:10 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:15 Mámy na nože
00:00 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook