Nová organizace Dany Whita z UFC míří na Strike TV

Nová organizace Dany Whita z UFC míří na Strike TVDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní stanice Strike TV se rozšiřuje o další sportovní obsah. Vedle nedávno ohlášených přenosů z polské fotbalové Ekstraklasy uvidí diváci další obsah z profesionálního boxu.
Strike TV do své programové nabídky nově zařazuje přímé přenosy organizace Zuffa Boxing, za kterou stojí prezident UFC Dana White. Historicky druhý galavečer této organizace, který slibuje návrat k tvrdosti a atraktivitě rohovnického sportu, odvysílá stanice Strike TV živě již o tomto víkendu z neděle na pondělí ve 3:00 hodiny. V hlavním zápase se představí bojovníci lehké váhy José Valenzuala a Diego Torres.
Vstup Dany Whitea do světa boxu je reakcí na dlouhodobou stagnaci tohoto odvětví, které trpí roztříštěností titulů a nepříliš atraktivní taktikou. Zuffa Boxing aplikuje úspěšný model z MMA, kdy proti sobě staví dravé a motivované bojovníky v produkci na úrovni UFC.
Stanice Strike TV je v nabídkách vybraných televizních operátorů. V Česku program nabízí Telly (DTH + OTT), Pecka.TV (OTT), Oneplay (OTT/IPTV), T-Mobile (OTT/IPTV), na Slovensku v DIGI SK a Magio TV/Magio Sat.