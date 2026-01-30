Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 30. ledna 2026, svátek má Robin

Eutelsat ukončil prodej aktiv pasivní pozemní infrastruktury

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost Eutelsat oznámila, že aktuálně probíhající transakce prodeje aktiv pasivní pozemní infrastruktury soukromému investorovi EQT Infrastructure VI nebude pokračovat, protože nebyly splněny všechny odkladné podmínky.

Čistý výnos, který by společnost Eutelsat z transakce získala, by se pohyboval kolem 550 milionů eur, zatímco negativní anualizovaný dopad na upravený EBITDA spojený se smlouvou o poskytování služeb uzavřenou s potenciálním kupcem činil 75-80 milionů eur.

Nedokončení transakce nemá žádný dopad na finanční cíle pro fiskální rok 2025-26, s výjimkou poměru čistého dluhu k EBITDA, u kterého se nyní očekává, že na konci fiskálního roku dosáhne přibližně 2,7násobku (oproti dříve 2,5násobku). Marže EBITDA pro fiskální rok 2028-29 se nyní očekává v oblasti 65 % (oproti dříve cca 60 %).

Nedokončení transakce neovlivňuje schopnost společnosti Eutelsat financovat kapitálové výdaje související s její strategickou růstovou trajektorií.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.
Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.
STVR oficiálně představila nová loga
STVR oficiálně představila nová loga
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot XII
kanál CT2 20:00 Plyšový medvídek
21:30 Hodina pravdy
23:20 Šik!
kanál NOVA 20:20 Harry Potter a Fénixův řád
23:10 Čtyřicítka na krku
01:55 Kriminálka Las Vegas VII (12)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Hasiči
22:05 Patriot
23:55 Dempsey a Makepeaceová (20)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (9, 10)
21:50 Justýna (2)
23:40 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:20 Prekliaty ostrov
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Geniálna priateľka IV
21:30 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Mesto tieňov II. (3)
21:40 Mesto tieňov II. (4)
22:55 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na drátě
22:05 Medicopter 117 (14)
23:05 Medicopter 117 (15)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook