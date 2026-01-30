Eutelsat ukončil prodej aktiv pasivní pozemní infrastruktury

Eutelsat ukončil prodej aktiv pasivní pozemní infrastrukturyDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Eutelsat oznámila, že aktuálně probíhající transakce prodeje aktiv pasivní pozemní infrastruktury soukromému investorovi EQT Infrastructure VI nebude pokračovat, protože nebyly splněny všechny odkladné podmínky.
Čistý výnos, který by společnost Eutelsat z transakce získala, by se pohyboval kolem 550 milionů eur, zatímco negativní anualizovaný dopad na upravený EBITDA spojený se smlouvou o poskytování služeb uzavřenou s potenciálním kupcem činil 75-80 milionů eur.
Nedokončení transakce nemá žádný dopad na finanční cíle pro fiskální rok 2025-26, s výjimkou poměru čistého dluhu k EBITDA, u kterého se nyní očekává, že na konci fiskálního roku dosáhne přibližně 2,7násobku (oproti dříve 2,5násobku). Marže EBITDA pro fiskální rok 2028-29 se nyní očekává v oblasti 65 % (oproti dříve cca 60 %).
Nedokončení transakce neovlivňuje schopnost společnosti Eutelsat financovat kapitálové výdaje související s její strategickou růstovou trajektorií.