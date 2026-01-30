Film Krycí jméno: Ostrov zabijáků na Nova Cinema

Quantcast
Film Krycí jméno: Ostrov zabijáků je britsko-americká akční komedie s kriminálními prvky. Uvede ho v premiéře Nova Cinema 2. ůnora ve 22:05. Navazuje na kultovní béčkový akční film Accident Man z roku 2018.

V hlavní roli se vrací Scott Adkins jako Mike Fallon, známý také jako The Accident Man - profesionální zabiják, který své útoky a vraždy díky chladnokrevnému plánování maskuje jako „nehody“. Tentokrát se Mike ocitá na slunném ostrově Malta, kde se snaží oddechnout od londýnského podsvětí. Musí ochránit nevděčného syna mafiánského bosse, zachránit život svému jedinému příteli a znovu vybudovat vztah se svým bývalým mentorem a „otcem“ Big Rayem.

Režii snímku opět převzali George a Harry Kirby, kteří s původním týmem vytvořili film nabitý ostrými i vtipnými souboji a černým humorem. Film o délce 96 minut byl natočen během relativně krátkého natáčení v maltské Vallettě a jejím okolí, přičemž samotná produkce probíhala pouhých 22 dní.

Na obrazovce opět exceluje Scott Adkins jako Mike. V postavě jeho věrného, ale nevyzpytatelného přítele Finicky Freda se vrací Perry Benson, zatímco legendární Ray Stevenson ztvárnil charismatického Big Raye. Tato role byla jedním z jeho posledních filmových výkonů před jeho odchodem z tohoto světa.

Pro české diváky je zajímavé i české znění této akční jízdy. V českém dabingu propůjčil svůj hlas hlavní postavě Mikea Fallona herec Martin Stránský, zatímco Pavel Šrom namluvil roli Big Raye. Tomáš Juřička se ujal hlasu Finicky Freda a Milada Vaňkátová namluvila postavu Wong Siu-ling.

Zajímavosti:

• Natáčení probíhalo z velké části v maltské Vallettě a okolních lokacích, které poskytly filmu malebné, ale zároveň drsné středomořské kulisy pro akční scény.
• Scott Adkins měl kromě hlavní role i zásadní podíl na choreografii bojových scén a spolupodílel se na scénáři společně se Stu Smallem.
• Natáčení filmu trvalo pouze 22 dní, což je pro akční snímek s tolika fyzickými sekvencemi poměrně krátká doba.
• V jedné ze scén Mike v televizi sleduje zápasy bojové ligy Karate Kombat, což je vtipná narážka na žánr filmů, které inspirovaly styl Adkinsových akčních scén.

zdroj: Nova

Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.
STVR oficiálně představila nová loga
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2
