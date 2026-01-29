Čtyři lvice či Švédská spojka v únoru na Netflixu

Quantcast
Únor na Netflixu přináší pestrou paletu novinek a oblíbených návratů. Fanoušci se mohou těšit na další romantiku v seriálu Bridgertonovi: 4. řada - 2. část.

Dále v únoru Netflix nabídne také napětí v seriálu Noční agent: 3. řada, dramatické osudy v seriálu Čtyři lvice a novou sezónu reality show Láska je slepá: 10. řada. Mezi dokumenty láká dokument Jsem Gordon Ramsay, který odhalí zákulisí života slavného kuchaře.

Filmovou nabídku obohatí film Joeův univerzitní road trip a napínavý film Průsek. Nejmenší diváci si užijí animovaný seriál Zvířecí případy: 7. kapitola a o zábavu pro dospělé se postará comedy special Taylor Tomlinson: Marnotratná dcera. Kolekci doplní i oblíbený licencovaný film Grandhotel Budapešť a mnoho dalších titulů.

Seriálové novinky
Únorové seriály na Netflixu slibují pořádnou dávku romantiky, akce i drsné reality. V seriálu Bridgertonovi: 4. řada - 2. část se věčný mládenec Benedict konečně potká se spřízněnou duší v přestrojení, zatímco jubilejní reality show Láska je slepá: 10. řada přinese další nadějné romantiky hledající lásku naslepo.

Valentýnský speciál Je to dort? - Valentýn nabídne zamilované pekaře a jejich ultrarealistické dobroty. Do akce se vrhnou hrdinky seriálu Čtyři lvice, pět kamarádek, které se dají na dráhu bankovních lupiček, a dramatický seriál Olověné děti naopak sleduje mladou lékařku zachraňující děti trpící otravou olovem.

Napětí nebudete postrádat v seriálu Noční agent: 3. řada, kde Peter a novinářka odhalují spiknutí a snaží se zabránit teroristickému útoku, a seriál Jak se dostat z Belfastu do nebe přináší příběh tří parťaček objasňujících smrt kamarádky a tajících vlastní tajemství. Své právnické umění předvede Mickey Haller v seriálu Advokát: 4. řada, kde bojuje za svou nevinu a záchranu firmy proti drsné žalobkyni.

Filmové novinky
Únorové filmy na Netflixu přinesou napětí, dojemné příběhy i pořádnou dávku zábavy. V komedii Joeův univerzitní road trip se výstřední dědeček Joe vydává na bláznivou cestu se svým rozmazleným vnukem. Film Švédská spojka odhalí málo známý pravdivý příběh o hrdinském pokusu zachránit židovské životy během druhé světové války. A v dramatickém filmu Průsek se matka snaží najít svou ztracenou dceru, než lesní požár pohltí úplně všechno.

Dokumenty na Netflixu
Únorové dokumenty na Netflixu vás zavedou do poutavých osobních příběhů. Dokument Jsem Gordon Ramsay odhalí každodenní život slavného kuchaře. A Královna šachu představí inspirativní cestu šachové legendy Judit Polgárové, která překonávala všechny překážky.

Pro nejmenší diváky
- Zvířecí případy: 7. kapitola
Haló, dobrodruzi! Vyrazte s týmem CLADE na výpravu do asijské džungle nebo třeba jihoamerických bažin. Další zvířecí záhady už čekají.

Comedy Special
- Taylor Tomlinson: Marnotratná dcera
Taylor Tomlinson se vrací ke svým kořenům s ostrou novou hodinou o přehodnocování víry, zpracování náboženských traumat, objevování sexuality a konfrontaci se strachem ze smrti.

Licencovaná tvorba na Netflixu
V únoru se můžete těšit na kostýmní drama Marie Antoinetta o vzestupu a pádu mladé královny, elegantní Grandhotel Budapešť z meziválečné Evropy a animovanou Kung Fu Pandu, kde lenoch Po plní své poslání. Nechybí ani muzikálová Mamma Mia! plná slunce a rodinných tajemství. Dramatické Gangy New Yorku zavedou do nebezpečných slumů 19. století a romantičky potěší Padesát odstínů šedi.

