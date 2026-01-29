Nova Cinema uvede závěrečný díl romantické ságy After

Nova Cinema uvede závěrečný díl romantické ságy AfterDNES! | redakce | tisk | názory
Nova Cinema uvede 1. února ve 22:45 premiéru filmu After: Odloučení. Je pátým a závěrečným pokračováním celosvětově sledované romantické filmové ságy After. Příběh se vrací k postavám, které diváci sledují již od prvního filmu After: Polibek.
Hardin Scott a Tessa Young se ocitají v klíčovém momentu, kdy jejich vztah stojí na křižovatce. Tento snímek se od předchozích dílů liší tím, že nejde přímo o adaptaci jednoho z románů Anny Toddové, ale nabízí původní scénář od režisérky a autorky Castille Landon, která se rovněž ujala režie i napsání scénáře. Tato změna dala tvůrcům větší volnost zasadit milostný i osobní vývoj postav do nových situací.
Film sleduje Hardina, který po rozchodu s Tessou a po vydání jejich společného příběhu trpí tvůrčím blokem i osobní krizí. Aby se vyrovnal se svými chybami a našel inspiraci k dalšímu psaní, vydává se do Lisabonu a snaží se napravit křivdy vůči ženě ze své minulosti, Natalie, kterou ztvárnila Mimi Keene. Portugalské lokace tak ve filmu sehrávají významnou roli jako symbol osobního očistce i nového začátku. Rozhovory s místními a střetnutí s minulými činy přivádějí Hardina blíž k tomu, aby se mohl znovu postavit životu čelem a vyrovnat se s láskou, kterou kdysi ztratil. Mezitím se Tessa snaží pokračovat ve svém životě a budovat vlastní budoucnost. V závěru filmu se oba protagonisté setkávají na osudné svatbě, kde je pro ně připravena definitivní zkouška jejich vztahu.
Pro české diváky nabízí After: Odloučení zajímavý český dabing. Hardina Scotta namluvil Jan Battěk, Tessu Youngovou v českém znění ztvárnila Štěpánka Fingerhutová. Postavu Natalie namluvila Nikola Heinzlová, Christiana Vancea Jakub Saic a Trish Daniels Gabriela Filippi.
Snímek byl natáčen částečně tajně a souběžně s předchozím filmem After: Pouto, přičemž produkce využila rozsáhlé záběry z Portugalska a Londýna. Na rozdíl od předchozích filmů, které byly striktními adaptacemi knižních románů, vsadil After: Odloučení na originální scénář.
Zajímavosti:
• Film After: Odloučení je pátým a zároveň formálně posledním dílem série. Přestože navazuje na předchozí příběhy, nevychází z žádné konkrétní knihy Anny Toddové. Scénář je originálním dílem Castille Landon.
• Natáčení probíhalo souběžně s předchozím filmem After: Pouto, což bylo dlouhou dobu utajované před fanoušky.
• Josephine Langford se kvůli časovým kolizím nezúčastnila natáčení nových scén a tvůrci v některých případech použili záběry či materiál z předchozích filmů.
• Portugalské lokace, zejména Lisabon, hrají ve filmu klíčovou roli a symbolizují pro Hardina nový začátek.
zdroj: Nova