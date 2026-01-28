Quantcast
Studio STVR Banská Bystrica si připomene 60 let televizní tvorby

Televizní studio STVR Banská Bystrica si ve čtvrtek 29. ledna připomene významné jubileum - 60. výročí vzniku Krajské redakce Československé televize v Banské Bystrici, která vznikla přesně 29. ledna 1966.

Při této příležitosti připravilo banskobystrické Štúdio STVR ve čtvrtek 29. ledna 2026 speciální vysílání věnované tomuto výročí televizní tvorby, která se od svých začátků postupně vyvíjela až do podoby samostatného Studia STV, později RTVS a v současnosti STVR.

Významná část vysílání televizní Dvojky bude 29. ledna od odpoledních hodin patřit právě tvorbě banskobystrického studia. V 14:10 hodin odvysílá dokument "Dekretovo dedičstvo" o nejvýznamnější osobnosti slovenského lesnictví Josefu Dekret Matejovie, v 14:35 hodin bude vysílání pokračovat úvodním 26 minutovým dokumentárním filmem "Bystrica, ste!" věnovaným 55. výročí krajské redakce ČST. Na něj od 15:00 hodin naváže 11 portrétů ze série "NeCelebrity", které představí osobnosti neodmyslitelně spjaté s televizním studiem STVR v Banské Bystrici.

Někteří z nich budou od 16:30 do 17:30 hodin přímými aktéry vyvrcholení televizního pořadu dne na Dvojce, živého vysílání pořadu "Regina". Diváci v ní uvidí bývalé i současné tvůrce, autory, dokumentaristy, moderátory, techniky a kameramany, kteří se významným způsobem podíleli, resp. stále podílejí na vysílání regionálního studia v Banské Bystrici.

Moderátoři Gabriela Tomajková a Peter Citenyi vyzpovídají v modrých křeslech až deset zajímavých hostů. Na závěr tohoto vzácného mezigeneračního setkání nebude chybět ani narozeninový dort s velkou šedesátkou. Slavnostní televizní den na Dvojce završí v 17:30 hodin pořad "Noc v archíve" věnovaný televizní tvorbě banskobystrického televizního studia.

zdroj: STVR

