Rádio Slovensko s novým programovým schématem

Slovenská televize a rozhlas (STVR) představuje od 2. února 2026 programové změny ve vysílání Rádia Slovensko, které jsou postaveny na třech základních pilířích - zpravodajství, zábavě a hudbě.
Cílem nové programové struktury je ještě více posílit postavení Rádia Slovensko jako lídra mezi slovenskými rozhlasovými stanicemi a zároveň reflektovat potřeby současného posluchače, tempo informačního toku a důraz na kvalitně dramaturgicky vybíranou hudbu.
Rádia Slovensko bude mít od 2.2.2026 nové programové schéma, které navazuje na jeho dlouhodobé postavení nejsilnějšího informačního rádia na slovenském mediálním trhu a zároveň reaguje na změny ve způsobu konzumace médií a očekávání posluchačů veřejnoprávního rozhlasu. Jádrem změn je posílení aktuálního zpravodajství, rozšíření vlastní publicistiky, větší důraz na zábavné formáty v proudovém vysílání a modernizace hudební dramaturgie.
Ředitel Slovenského rozhlasu Peter Janků ke změnám uvádí: "
Rádio Slovensko je dlouhodobě symbolem informační důvěryhodnosti a rychlé orientace v dění doma i ve světě. Nová programová struktura posiluje naše silné stránky a zároveň reaguje na současné očekávání posluchačů veřejnoprávního média."
V oblasti zpravodajství Rádio Slovensko posílí svou schopnost rychle reagovat na dění doma prostřednictvím formátu "RS Aktualita", který bude přinášet mimořádné a důležité informace do vysílání v nejkratším možném čase. Významnou novinkou bude zavedení formátu "Štúdio Slovensko", který se zaměří na původní reportáže z regionů Slovenska a přinese autentické příběhy lidí, měst a událostí přímo z terénu. Moderátorkou pořadu bude Nora Gubková.
Rádio Slovensko si zároveň udržuje pozici rádia s největším rozsahem vlastní publicistiky, rozhovorů a diskusních pořadů. Stabilní součástí vysílání zůstávají klíčové diskusní pořady "Sobotné dialógy", "Z prvej ruky" a "Otvorene s Annou Vargovou", které nabízejí konfrontaci názorů, odborný pohled na aktuální politická i společenská témata a vytvářejí prostor pro věcnou veřejnou diskusi. Stabilní součástí programu je i sportovní vysílání včetně přímých přenosů, Športžurnálu a pokrývání nejvýznamnějších domácích i mezinárodních sportovních akcí.
Druhým pilířem nové programové struktury bude zábava a proudové vysílání. Rádio Slovensko přinese ucelený denní rytmus od brzkého rána až po podvečer prostřednictvím "Budíčka Rádia Slovensko" a ranní zábavně-informační show "Dobré ráno, Slovensko!", která už dnes patří mezi klíčové pořady denního vysílání. Ranní program nabídne aktuální zpravodajství, rozhovory se zajímavými hosty, servisní informace, dopravní servis Zelená vlna, předpověď počasí i aktivní komunikaci s posluchači. Pořad bude moderovat tým ve složení Gabika Angibaud, Richard Dedek a Kika Malachovská, dramaturgii má na starosti Andrea Mazúrová ve spolupráci se zpravodajským týmem Rádia Slovensko. Na ranní vysílání navazuje "Predpoludnie" s Barbarou Štubňovou, "Popolednie" s Evou Pribylincovou a program pro drive time, "Na ceste domov" s Ivanou Ilgovou a Marcem Varmusem.
Víkendové vysílání doplní jak nové, tak etablované zábavné a autorské formáty. Relace "Na minútu presne" je novým nedělním zábavníkem po 11. hodině, který moderují Miška Majerníková a Štěvo Martinovič a který je postaven na přesném časování, rychlém tempu, pohotových reakcích a důrazu na jazykovou kulturu pod dohledem Sibily Mislovičové. Součástí víkendové programové nabídky bude i pestrý informačně-zábavný program Rádio Slovensko "To najlepšie" s Petrou Bernasovskou, který nabídne výběr zajímavých témat, rozhovorů i inspirativních příběhů a symbolicky uzavře týden ve vysílání Rádia Slovensko. Víkendovou nabídku dále doplní autorské pořady "Pálenica" Borise Filana a "Prvé podanie" Stana Ščepána.
Třetím pilířem vysílání bude hudba. Rádio Slovensko nasadí sofistikovaný hudební playlist vycházející z mappingových a hudebních studií, který je dramaturgicky přizpůsoben jednotlivým programovým polohám během dne. Novinkou bude také domácí a zahraniční hitparáda, která nabídne hodinové přehlídky nejhranějších skladeb ve slovenském éteru za uplynulý týden.
Intendant Rádia Slovensko Milan Urbaník dodává: "
Nové vysílání jsme postavili na jasných obsahových pilířích, silných osobnostech a přesné dramaturgii. Naším cílem je, aby měl každý programový blok srozumitelný význam a konkrétní hodnotu pro posluchače."
Rádio Slovensko tak od února 2026 vstupuje do nové etapy vysílání jako moderní veřejnoprávní rádio postavené na zpravodajství, zábavě a hudbě, s důrazem na aktuálnost, přehlednost a každodenní kontakt s posluchači.
zdroj: STVR