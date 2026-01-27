Quantcast
Norské domy snů jsou zpět na Prima ZOOM

Nejúspěšnější skandinávský lifestylový pořad Norské domy snů mají pokračování. Představí se zbrusu nových osm dílů premiérové 10. řady v čele se sympatickým designérem Halvorem Bakkem. Užijte si stylové, designově barevné i praktické proměny norských chat a chalup - to vše na pozadí okouzlující severské přírody.

Zažijte již podesáté „Jak se staví sen“ v norském provedení na Prima ZOOM. V prvním dílu aktuální série se vydáme do překrásného města Vesteralen, kde se designéři vrhnou na proměnu historického domu z let 1930, který je navíc celý žlutý. Jak si designéři poradí se zachováním staré stavby a zároveň integrací moderních prvků? A zůstane domu žlutý vzhled?
Pojďte znovu plnit norské sny na Prima ZOOM:

Norské domy snů X (8 dílů vždy v neděli od 20.00, reprízy každou středu v 9.25)
Vydejte se společně s námi do Norska. Nenechte si ujít další zajímavé a poutavé domy snů, které sympatický tým zkušených designérů a šikovných řemeslníků upravuje přesně podle představ náročných klientů. Díky jejich láskyplné péči se staré barabizny postupně mění na domy, které jsou nejen krásné, ale i důmyslně funkční, a přitom si zachovávají nádech své doby. Atmosféra tradičního života na venkově, dechberoucí, drsná, ale okouzlující příroda, fascinující přestavby a rekonstrukce... To je nejúspěšnější a nejzábavnější severský lifestylový pořad, který si nemůžete nechat ujít. Pořad zachycuje nejen velkolepou přírodní scenérii Norska, ale také jeho tradice, historii a především oddanost místních obyvatel.

Během prázdnin se Norové vrhají do hor a na souostroví, aby si mohli odpočinout a vrátit se ke kořenům tradičního života ve skandinávských chatách. Během 20. století jich bylo právě v Norsku postaveno více než 400 000, mnohé bez tekoucí vody nebo elektřiny. Nyní velká část z nich chátrá a potřebuje renovaci. Interiérový designér Halvor Bakke a jeho tým tesařů cestují po Norsku a restaurují letité chaty, ukryté na dechberoucích místech. Norské domy snů jsou nejsledovanější místní televizní produkcí. Seriál se stal obrovským hitem nejen v Norsku, které už má za sebou devět sérií a každá z nich byla vždy úspěšnější než ta předchozí a trhala rekordy ve sledovanosti. Seriál Jak se staví sen à la chata má v norštině originální název - Eventyrlig Oppusssing, což se dá přeložit jako „dobrodružné zlepšení domova“. Vydejte se tak do severské divočiny a poznejte nejen tamní krásu přírody, ale také zajímavé tipy, jak vylepšit třeba i vlastní chalupu.

Halvor Bakke (narozen 30. října 1970) je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“. Halvor vyrostl ve venkovské oblasti na jihu Norska. Pochází z evangelické luteránské komunity, proto se těžko vyrovnával se svou homosexualitou. Ale rodiče stáli při něm. V letech 2006-2016 měl za manžela Ricarda Fagerströma. Nyní žije na malé farmě poblíž usedlosti, kde se narodil, asi 100 km od Oslo.

zdroj: FTV Prima

