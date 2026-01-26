Quantcast
Pondělí, 26. ledna 2026, svátek má Zora

Spin-off Marshals: Příběh z Yellowstonu od března na SkyShowtime

Velmi očekávaný spin-off seriálu Yellowstone s názvem Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Příběh z Yellowstonu) bude mít premiéru 2.března exkluzivně na SkyShowtime.

Nejnovější přírůstek do světa Yellowstone od Taylora Sheridana, nominovaného na Oscara®.

V seriálu Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Příběh z Yellowstonu) se Luke Grimes vrací v roli Kayce Duttona. Dutton opouští ranč Yellowstone a připojuje se k elitní jednotce amerických federálních policistů, kde kombinuje své dovednosti kovboje a člena Navy SEAL, aby v Montaně nastolil spravedlnost. Kayce a jeho kolegové, Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) a Miles Kittle (Tatanka Means), musí najít rovnováhu mezi vysokou psychickou zátěží, kterou s sebou nese role poslední obranné linie v boji proti násilí v regionu, a povinnostmi vůči svým rodinám, mezi které v případě Kayce patří jeho syn Tate (Brecken Merrill) a jeho důvěrníci Thomas Rainwater (Gil Birmingham) a Mo (Mo Brings Plenty) z rezervace Broken Rock.

Logo platformy SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
▲ Logo platformy SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Seriál produkují Paramount Television Studios a 101 Studios a jeho distribuci zajišťuje Paramount Global Content Distribution. Výkonnými producenty seriálu jsou Taylor Sheridan, David Glasser, John Linson, Art Linson, Spencer Hudnut, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Freidman, Luke Grimes, Greg Yaitanes a Keith Cox. Hudnut je také showrunnerem seriálu.

SkyShowtime je domovem celosvětově úspěšných seriálů od Taylora Sheridana, nominovaného na Oscara®, včetně všech pěti sezón seriálu Yellowstone, dále seriálů Landman, Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown, Tulsa King a příběhy o počátcích Yellowstone 1883 a 1923. Všechny jsou k dispozici ke streamování na této službě, přičemž velmi očekávaný nový seriál The Madison přijde později v tomto roce a Dutton Ranch je momentálně ve výrobě.

zdroj: SkyShowtime

