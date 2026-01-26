Nova Cinema uvede filmovou komedii RRRrrrr!!!DNES! | redakce | tisk | názory
Nova Cinema uvede 1. února ve 13:35 premiéru francouzské filmové komedie RRRrrrr!!! z roku 2004, která zavede diváky do pravěku. S absurdním humorem zachycuje první lidské „civilizační“ zápasy. Film režíroval, spolunapsal a zároveň si v něm zahrál francouzský komik Alain Chabat.
Snímek se odehrává přibližně 35 000 let před naším letopočtem a vypráví o dvou sousedních kmenech, kmenu Čistých vlasů a kmenu Špinavých vlasů, které se dostaly do konfliktu kvůli tajemství výroby šamponu. To vede k touze jeden druhému tento recept ukořistit. Kvůli tomu dojde poprvé v lidské historii k vraždě a následnému vyšetřování.
Film je tedy svým způsobem detektivkou, parodií i groteskní komedií v jednom. Humorně odkazuje k lidskému chování v moderní době. Natáčení probíhalo převážně ve venkovských lokalitách jižní Francie, konkrétně v departementech Hérault a Gard. Členové štábu strávili přibližně dvanáct týdnů v exteriérech, aby vystavěli a zachytili pozdně paleolitický svět.
RRRrrrr!!! se může pochlubit pestrým hereckým obsazením francouzské komediální scény. Kromě samotného Chabata zde výrazným způsobem vystupují Maurice Barthélémy, Jean-Paul Rouve a Pierre-François Martin-Laval, kteří ztvárňují různé členy kmene Čistých vlasů. Do role postavy Guy, dcery náčelníka kmene Špinavých vlasů, byla obsazena Marina Foïs, zatímco známý herec Gérard Depardieu hraje náčelníka kmene Špinavých vlasů a Jean Rochefort pak roli bývalého vůdce téhož kmene.
Film RRRrrrr!!! si získal kultovní status mezi fanoušky netradičních komedií a milovníky Chabatova humoru.
Zajímavosti a další informace o filmu:
• Film má ve svém originálním názvu přesně tři velká písmena „R“, čtyři malá „r“ a tři vykřičníky - tvůrci důrazně doporučují tento tvar respektovat.
• Natáčelo se převážně v přírodních lokalitách jižní Francie (Hérault a Gard), a to více než 12 týdnů v exteriérech.
• Ve filmu se objevuje zmínka o skutečné „Bitvě o Hamburger Hill“, kterou uvádí úvodní text jako narážku na moderní konflikt.
• Náklady na výrobu filmu byly přibližně 18 milionů amerických dolarů, což je na komedii s pravěkou výpravou značná částka.
• Během natáčení se herec Maurice Barthélémy zranil, když si do nohy zaryl třísku.
• Všechny postavy kmene Čistých vlasů mají v originále stejné jméno, což je vtipná hra se jmény, která byla v anglickém překladu převedena jako „Adam“ a „Eve“.
zdroj: Nova