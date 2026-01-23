Všechny epizody minisérie Amadeus jen na SkyShowtime

Quantcast
Strhující nová drama minisérie Amadeus je ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime. V současné době je k dispozici již všech pět epizod, které postupně odkrývají intenzivní a dramatický příběh.

V seriálu hrají Will Sharpe jako hudební génius Wolfgang „Amadeus“ Mozart, Paul Bettany jako závistivý dvorní skladatel Antonio Salieri a Gabrielle Creevy jako Constanze Weberová, Mozartova neskonale věrná manželka.

Logo streamovací platformy SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
Symfonie o genialitě, rivalitě a pomstě, odvážně přepracovaná na základě oceněné divadelní hry Petera Shaffera a adaptovaná Joe Bartonem. Tato velkolepá nová verze zkoumá raketový vzestup a mýtický pád jednoho z nejznámějších skladatelů historie, virtuózní hvězdy 18. století, Wolfganga Amadea Mozarta.

Když pětadvacetiletý Amadeus, který již není zázračným dítětem, ale touží po tvůrčí svobodě, přijíždí do rušné Vídně 18. století, jeho svět se střetává se dvěma klíčovými postavami: jeho oddanou budoucí manželkou Constanze Weberovou a zbožně věřícím dvorním skladatelem Antoniem Salierim. Zatímco Amadeova genialita i přes jeho osobní démony, pochybnou pověst a skepsi konzervativního dvora nadále vzkvétá, Salieri je tímto zjevným božským darem stále více trýzněn. Amadeus je hrozbou pro vše, co Salieri v životě miluje: jeho talent, pověst, dokonce i víru v Boha, a Salieri se zavazuje ho zničit. To, co začíná jako profesionální rivalita, se promění v hluboce osobní posedlost trvající 30 let, která vyvrcholí přiznáním vraždy a zoufalým pokusem navždy se spojit s Mozartovým odkazem.

V hvězdném obsazení seriálu Amadeus se dále představí Rory Kinnear, Lucy Cohu, Jonathan Aris, Ényi Okoronkwo, Jessica Alexander, Hugh Sachs, Paul Bazely, Rupert Vansittart, Anastasia Martin, Nancy Farino, Olivia-Mai Barrett, Viola Prettejohn a Jyuddah Jaymes.

zdroj: SkyShowtime

