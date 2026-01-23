Quantcast
Pátek, 23. ledna 2026, svátek má Zdeněk

Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře

Dne 22. ledna 2026 francouzský televizní kanál Europe 1 TV zahájil volné ( FTA) vysílání prostřednictvím satelitu Astra 1N (19,2°E). Stanice je tak dostupná bez poplatků v celé Evropě.

Stanice Europe 1 TV se objevila v multiplexu CANAL+ France, na transpondéru číslo 100. S ohledem na skutečnost, že všechny programy v tomto multiplexu se vysílají ve video kodeku HEVC, vysílá se i Europe 1 TV v této konfiguraci.

Europe 1 TV - záběr z příjmu stanice
▲ Europe 1 TV - záběr z příjmu stanice

Po 71 letech provozu rozhlasové stanice Europe 1 byla v prosinci 2025 spuštěna televizní verze Europe 1 TV, aby všechny kultovní pořady bylo možné sledovat na televizních obrazovkách. Zprávy, reportáže, analýzy expertů a publicistika. Ve vysílání se objevují také známé tváře jako Dimitri Pavlenko, Sonia Mabrouk, Thomas Isle či Christine Kelly. Vlastníkem značky je skupina Lagardére.

Volné vysílání je možné s ohledem na to, že nevysílá žádné licencované pořady. Řada pořadů se vysílá souběžně se zpravodajským kanálem CNews, který se rovněž vysílá FTA.

Samotná rozhlasová stanice Europe 1 se vysílá zdarma na satelitu Astra v rámci multiplexu CANAL+ France, na kmitočtu 12,285 GHz, pol. V, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK.

technické parametry - Europe 1 TV HD:

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,402 GHz, pol. V, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

zdroj: satkurier.pl

