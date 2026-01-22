Telenews odstartoval FTA na 13E

Telenews odstartoval FTA na 13EDNES! | redakce | tisk | názory
Bulharský televizní kanál Telenews zahájil oficiálně volné ( FTA) vysílání přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Stanici je nyní možné přijímat nejenom v celém Bulharsku ale i po celé Evropě.
Stanice vysílá na pozici 13°E již několik týdnů. Vysílání bylo zpočátku FTA, později krátce i zakódované. Nyní by mělo být trvale FTA.
Vysílání Telenews bylo spuštěno v Pazardžiku v Bulharsku dne 22. března 1996 pod původním názvem Telemedia TV. Provozovatel nedávno změnil název a logo na Telenews a od 19. ledna 2026 je oficiálně šířeno prostřednictvím DTH platformy Vivacom na pozici 13°E, kde vysílá v MPEG4/SD rozlišení. Broadcaster poskytuje operátorům i signál v HD rozlišení.
Telenews, jak již název stanice napovídá, přináší divákům aktuální informace. Stanice dává prostor důležitým veřejným tématům a úhlům pohledu.
technické parametry - Telenews Bulgaria:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,635 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA
zdroj: tevehaber