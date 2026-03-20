Nový sportovní volný HD kanál před startem

Nový sportovní volný HD kanál před startemDNES! | redakce | tisk | názory
V dohledné době zahájí pravidelné vysílání další bezplatný ( FTA) sportovní kanál ve vysokém rozlišení (HDTV) šířený přes satelit. Zkušební vysílání je již v provozu.
Na satelitu Badr 8 se objevily technické testy stanice Tunisia Sport HD. Vysílání je šířeno na kmitočtu 12,643 GHz s horizontální polarizací v paprsku EMENA (Evropa + Střední východní + severní Afrika).
Testy jsou složeny z krátké promo smyčky Tunisia Sport HD, včetně nezbytných technických parametrů. Vysílání probíhá v plném HD rozlišení (1920x1080i, 25fps) se zvukem v kvalitě MPEG (192 kbit/s).
Tunis se zařadí mezi další země, které mají vlastní sportovní kanál na satelitu. Sportovní kanál se zaměří na sporty, které jsou populární v Tunisku (fotbal, volejbal, basketbal).
technické parametry - Tunisia Sport HD:
• Badr 8 (26°E), freq. 12,643 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA