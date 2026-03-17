Konec PPV kanálů Alquiler

Operátor španělské satelitní pay-tv platformy Movistar+ (Astra, 19,2°E) definitivně uzavřel své PPV (pay per view; plať za to, co sleduješ) kanály pod značkou Alquiler.
Kanály Alquiler a Alquiler HD divákům nabízely atraktivní filmy, které byly vysílány za extra poplatek v předem stanovených časech. Divák se rozhodl, ve kterém čase chce daný film sledovat a za přístup zaplatil stanovený poplatek.
V prosinci loňského roku tentýž operátor ukončil provoz také erotických PPV kanálů Alquiler. I v tomto případě diváci měli možnost sledovat atraktivní filmy pro dospělé. Stačilo si je na daný čas objednat.
Důvodem uzavření PPV kanálů Alquiler jsou změny na trhu a diváckých preferencí. Filmy nyní najde divák ve videotéce (VOD) operátora i jiných poskytovatelů.
bývalé technické parametry - Alquiler 1 (vysílání bylo ukončeno!):
• Astra (19,2°E), freq. 10,788 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, CA Nagra MA
bývalé technické parametry - Alquiler (vysílání bylo ukončeno!):
• Astra (19,2°E), freq. 10,847 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, CA Nagra MA
bývalé technické parametry - Alquiler HD (vysílání bylo ukončeno!):
• Astra (19,2°E), freq. 10,906 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA