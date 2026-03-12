Neděle, 15. března 2026, svátek má Ida

Orange TV Romania: Konec 2 hudebních TV, start nových stanic

Satelitní televizní služba telekomunikačního operátora Orange prošla v Rumunsku výraznou programovou úpravou. Změny mají za cíl sladit televizní nabídku s novým seznamem povinných kanálů (tzv. must-carry) v roce 2026.

Z tohoto důvodu byly z DTH platformy Orange Romania na satelitu Hellas Sat 3 (39°E) vyřazeny hudební stanice Atomic TV a H!T Music Channel, zpravodajské kanály Nasul TV a Aleph News a náboženský kanál Alfa Omega TV.

Naopak do nabídky Orange TV Romania byly přidány nové stanice. Nostalgia TV, kanál ze skupiny Clever nabízí filmy a seriály ze 70., 80. a 90. let minulého století. TraLaLa TV s obsahem přizpůsobeným potřebám malých dětí ve věku od 1 do 4 let a TraLaLa Desene Animate s klasickými kreslenými a animovanými seriály pro děti ve věku 5 až 8 let.

Další novinkou je Canal 33, který poskytuje informace o podnikání, kariéře, penězích, investicích, životním stylu, vztazích, spiritualitě a kultuře. CineWow nabízí mix rumunské kinematografie, mezinárodních filmů a historických dokumentů.

technické parametry - Nostalgia TV:

• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,524 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, CA Viaccess + Videoguard

technické parametry - TraLaLa TV:

• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,367 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, CA Viaccess + Videoguard

technické parametry - TraLaLa Desene Animate:

• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,405 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, CA Viaccess + Videoguard

technické parametry - Canal 33 a CineWow:

• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,328 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess + Videoguard

zdroj: satkurier.pl

Další Zprávičky

Přečtěte si také

Vybrané články
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Konec hudebních kanálů Thats TV
TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
