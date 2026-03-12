Orange TV Romania: Konec 2 hudebních TV, start nových stanic
Satelitní televizní služba telekomunikačního operátora Orange prošla v Rumunsku výraznou programovou úpravou. Změny mají za cíl sladit televizní nabídku s novým seznamem povinných kanálů (tzv. must-carry) v roce 2026.
Z tohoto důvodu byly z DTH platformy Orange Romania na satelitu Hellas Sat 3 (39°E) vyřazeny hudební stanice Atomic TV a H!T Music Channel, zpravodajské kanály Nasul TV a Aleph News a náboženský kanál Alfa Omega TV.
Naopak do nabídky Orange TV Romania byly přidány nové stanice. Nostalgia TV, kanál ze skupiny Clever nabízí filmy a seriály ze 70., 80. a 90. let minulého století. TraLaLa TV s obsahem přizpůsobeným potřebám malých dětí ve věku od 1 do 4 let a TraLaLa Desene Animate s klasickými kreslenými a animovanými seriály pro děti ve věku 5 až 8 let.
Další novinkou je Canal 33, který poskytuje informace o podnikání, kariéře, penězích, investicích, životním stylu, vztazích, spiritualitě a kultuře. CineWow nabízí mix rumunské kinematografie, mezinárodních filmů a historických dokumentů.
technické parametry - Nostalgia TV:
• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,524 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, CA Viaccess + Videoguard
technické parametry - TraLaLa TV:
• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,367 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, CA Viaccess + Videoguard
technické parametry - TraLaLa Desene Animate:
• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,405 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, CA Viaccess + Videoguard
technické parametry - Canal 33 a CineWow:
• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,328 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess + Videoguard
zdroj: satkurier.pl