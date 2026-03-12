HBO a BBC uvedou v dubnu původní limitovanou sérii Half man
HBO a BBC oznámily, že Half man (POLOVIČNÍ CHLAP) původní šestidílná limitovaná řada od držitele ceny Emmy® a tvůrce a producenta Richarda Gadda („Baby Reindeer“, „Against the Law“), bude mít premiéru letos v dubnu na HBO a HBO Max v USA, Latinské Americe a Evropě a na BBC iPlayer, BBC One a BBC Scotland ve Spojeném království a Irsku.
O čem bude série
Niall a Ruben jsou bratři, sice ne pokrevní, ale mají k sobě velmi blízko. Jeden je ostrý a loajální. Druhý plachý a mírné povahy. V mládí byli nerozluční. Spojeni do životů skrze smrt a okolnosti, mají jen jeden druhého...
Ale když se Ruben po třiceti letech objeví na Niallově svatbě, všechno se zdá jiné. Je nervózní. Podezřelý. Nechová se jako on sám. A brzy dojde k výbuchu násilí, který nás katapultuje zpět do jejich minulosti - od osmdesátých let až po současnost. Seriál zachycuje 30 let života těchto zlomených mužů a POLOVIČNÍ CHLAP v šesti epizodách zkoumá bratrství, násilí a křehkost vztahů mezi muži. Koneckonců, když se věci začnou rozpadat... nejvíce to bolí tam, kde jsou vazby nejbližší.
Obsazení série Half man
Richard Gadd, Jamie Bell, Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Anjli Mohindra, Tim Downie, Tom Andrews, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Sandy Batchelor, Piers Ewart, Scot Greenan a nové tváře Charlotte Blackwood, Calum Manchip a Kate Robson-Stuart.
Tvůrčí tým série Half man
Seriál POLOVIČNÍ CHLAP napsal a produkoval Richard Gadd. Dalšími producenty jsou Sophie Gardiner a Anna O'Malley, za BBC pak Gaynor Holmes a za BBC Scotland Gavin Smith. O režii se postarali Alexandra Brodski a Eshref Reybrouck. Producenty za Mam Tor Productions jsou Tally Garner a Morven Reid. POLOVIČNÍ CHLAP vzniká pod hlavičkou společnosti Mam Tor Productions (součást Banijay UK) ve spolupráci s Thistledown Pictures pro BBC iPlayer, BBC One, BBC Scotland a HBO. Mezinárodní distribuci mimo území BBC a HBO zajišťuje Banijay Rights. Série HALF MAN je podpořena Screen Scotland.
zdroj: HBO