Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

Neděle, 15. března 2026, svátek má Ida

HBO a BBC uvedou v dubnu původní limitovanou sérii Half man

3dny | redakce | tisk | názory

HBO a BBC oznámily, že Half man (POLOVIČNÍ CHLAP) původní šestidílná limitovaná řada od držitele ceny Emmy® a tvůrce a producenta Richarda Gadda („Baby Reindeer“, „Against the Law“), bude mít premiéru letos v dubnu na HBO a HBO Max v USA, Latinské Americe a Evropě a na BBC iPlayer, BBC One a BBC Scotland ve Spojeném království a Irsku.

O čem bude série
Niall a Ruben jsou bratři, sice ne pokrevní, ale mají k sobě velmi blízko. Jeden je ostrý a loajální. Druhý plachý a mírné povahy. V mládí byli nerozluční. Spojeni do životů skrze smrt a okolnosti, mají jen jeden druhého...

Ale když se Ruben po třiceti letech objeví na Niallově svatbě, všechno se zdá jiné. Je nervózní. Podezřelý. Nechová se jako on sám. A brzy dojde k výbuchu násilí, který nás katapultuje zpět do jejich minulosti - od osmdesátých let až po současnost. Seriál zachycuje 30 let života těchto zlomených mužů a POLOVIČNÍ CHLAP v šesti epizodách zkoumá bratrství, násilí a křehkost vztahů mezi muži. Koneckonců, když se věci začnou rozpadat... nejvíce to bolí tam, kde jsou vazby nejbližší.

Obsazení série Half man
Richard Gadd, Jamie Bell, Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Anjli Mohindra, Tim Downie, Tom Andrews, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Sandy Batchelor, Piers Ewart, Scot Greenan a nové tváře Charlotte Blackwood, Calum Manchip a Kate Robson-Stuart.

Tvůrčí tým série Half man
Seriál POLOVIČNÍ CHLAP napsal a produkoval Richard Gadd. Dalšími producenty jsou Sophie Gardiner a Anna O'Malley, za BBC pak Gaynor Holmes a za BBC Scotland Gavin Smith. O režii se postarali Alexandra Brodski a Eshref Reybrouck. Producenty za Mam Tor Productions jsou Tally Garner a Morven Reid. POLOVIČNÍ CHLAP vzniká pod hlavičkou společnosti Mam Tor Productions (součást Banijay UK) ve spolupráci s Thistledown Pictures pro BBC iPlayer, BBC One, BBC Scotland a HBO. Mezinárodní distribuci mimo území BBC a HBO zajišťuje Banijay Rights. Série HALF MAN je podpořena Screen Scotland.

zdroj: HBO

názory čtenářů




Pracovní nabídky




Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 MIKI (1/4)
21:05 Výborná SHOW
21:55 Holka na zabití
kanál CT2 20:00 Od dvanácti do tří
21:40 Chyťte Cartera
23:30 Otcové průmyslu (10/10)
kanál NOVA 20:20 Buldok z Poděbrad (2)
21:35 Kriminálka Anděl II (7)
22:50 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Asia Express (5, 6)
22:20 Univerzální voják: Znovuzrození
00:15 Sherlock: Šest Železných dam
kanál SEZNAM 20:10 Pád letu A800
22:45 Le Mans
01:05 Místo činu: Kolín (23)
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Odvrácená strana lásky
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Duel šampiónov
21:30 Vraždy vo Fresange
23:00 Agatha Christie: Poirot
kanál DVOJKA 20:10 Budujeme Slovensko
20:35 Bony a klid
22:10 Veľký týždeň
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná II. (2)
21:25 Horná Dolná II. (3)
22:20 Horná Dolná II. (4)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Vezmeš si mě?
21:55 Dr. Ludsky (1/10)
23:20 Dr. Ludsky (2)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Facebook