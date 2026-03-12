Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 12. března 2026, svátek má Řehoř

Legendární fantasy série Upíří deníky na Nova Lady v kompletní podobě

DNES! | redakce | tisk | názory

Seriál Upíří deníky (The Vampire Diaries) patří mezi nejúspěšnější moderní fantasy série a od 13. dubna ho diváci uvidí na Nova Lady každý všední den od 20:15, vždy ve dvou epizodách po sobě - a to úplně celý.

Příběh, inspirovaný knižní předlohou L. J. Smith, se odehrává v malém americkém městečku Mystic Falls, kde se zdánlivě poklidný život studentky Eleny Gilbertové postupně promění v nebezpečnou hru plnou nadpřirozených bytostí, dávných tajemství a osudových vztahů.

Když do města přichází tajemný Stefan Salvatore, Elena brzy zjišťuje, že není obyčejným studentem, ale více než sto padesát let starým upírem. Jejich vztah komplikuje Stefanův starší bratr Damon, charismatický a nebezpečný upír, který se do města vrací s vlastními plány. Milostný trojúhelník mezi Elenou, Stefanem a Damonem se postupně stává jedním z hlavních motorů děje, který doprovází temné rodinné historie, dávná proroctví i souboj mezi dobrem a zlem.

Seriál měl premiéru v roce 2009 a během osmi sezón nabídl celkem 171 epizod, které postupně rozšiřovaly svět Mystic Falls o další nadpřirozené bytosti, jako jsou čarodějnice, vlkodlaci či pradávní upíři. Hlavní role ztvárnili Nina Dobrev jako Elena Gilbertová, Paul Wesley jako Stefan Salvatore a Ian Somerhalder jako Damon Salvatore, přičemž významné postavy vytvořili také Candice King jako Caroline Forbes, Kat Graham jako Bonnie Bennett či Zach Roerig jako Matt Donovan. Díky kombinaci romantiky, napětí, tajemství i hororových prvků si seriál získal širokou fanouškovskou základnu po celém světě a stal se jedním z klíčových titulů moderní televizní fantasy.

Důležitou roli v seriálu hraje prostředí městečka Mystic Falls ve Virginii, které se stává centrem mnoha dramatických událostí. Natáčení však probíhalo především v americkém státě Georgia, zejména ve městě Covington, jehož historické centrum se proměnilo v ikonickou kulisu seriálu. Právě zde vznikly některé z nejznámějších lokací, například městské náměstí, školní budova nebo domy hlavních postav. Atmosféra maloměsta s temnou minulostí dodává příběhu specifickou náladu a umožňuje postupně odhalovat dlouhou historii rodin i nadpřirozených bytostí, které v Mystic Falls žijí už po staletí.

Seriál si získal popularitu také díky výrazným hereckým výkonům a dynamickému vztahu mezi hlavními postavami. Ian Somerhalder vytvořil z Damona Salvatora jednu z nejikoničtějších postav moderní televizní fantasy - cynického, ironického, ale zároveň tragického hrdinu. Paul Wesley naopak ztvárnil Stefana jako rozpolcenou bytost, která se snaží ovládnout svou temnou stránku. Nina Dobrev během seriálu předvedla hned několik různých postav a identit, když kromě Eleny ztvárnila i její historickou dvojnici Katherine Pierce, což patří k jedním z nejvýraznějších hereckých momentů celé série.

Českým divákům je seriál známý také díky dabingu, který přibližuje výrazné charaktery postav. Elenu Gilbertovou a také Katherine Pierce v českém znění namluvila Martina Kechnerová, Stefana Salvatora daboval Martin Písařík a Damona Salvatora Filip Švarc. Další výrazné postavy dostaly hlas například Ivany Korolové, Jana Maxiána nebo Jana Škvora. Právě silné hlasové obsazení pomohlo seriálu získat popularitu i mezi českými diváky, kteří ho mohli sledovat v televizi i na streamovacích platformách.

Upíří deníky se během let staly fenoménem, který ovlivnil podobu televizních fantasy seriálů. Díky kombinaci romantického dramatu, hororových motivů a rozsáhlého světa nadpřirozených bytostí vznikl příběh, který si získal miliony fanoušků a vedl i ke vzniku navazujících seriálů ze stejného univerza.

Zajímavosti ze seriálu:

• Seriál vznikl podle knižní série spisovatelky L. J. Smith.
• Celkem vzniklo osm sezón a 171 epizod vysílaných mezi lety 2009 a 2017.
• Městečko Mystic Falls je fiktivní, většina scén se natáčela v americkém Covingtonu ve státě Georgia.
• Nina Dobrev během seriálu ztvárnila více postav - kromě Eleny také její historickou dvojnici Katherine Pierce a další varianty postavy.
• Popularita seriálu vedla ke vzniku spin-offů zasazených do stejného světa.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
MAGENTA TV se rozšířila o TV Paprika
MAGENTA TV se rozšířila o TV Paprika
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Gejzír
kanál CT2 20:00 Tajná nacistická věda (8/8)
20:50 Otcové průmyslu (10/10)
21:20 Naše lázně - Jeseník (7/10)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (43)
21:45 Survivor Česko & Slovensko V (9)
23:00 Kriminálka Vegas (5)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (50)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Zralé víno
22:05 Kriminálka Staré Město (5)
23:20 Profesionálové 2 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův poloostrov (5, 6)
22:20 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: Láska a iné poklady
22:05 Komisár Montalbano
23:53 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Dedičstvo
22:20 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (14)
22:00 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (6)
21:25 Muž na radnici (7)
22:50 Medicopter 117 (36)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook