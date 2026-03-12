Legendární fantasy série Upíří deníky na Nova Lady v kompletní podobě

Legendární fantasy série Upíří deníky na Nova Lady v kompletní podoběDNES! | redakce | tisk | názory
Seriál Upíří deníky (The Vampire Diaries) patří mezi nejúspěšnější moderní fantasy série a od 13. dubna ho diváci uvidí na Nova Lady každý všední den od 20:15, vždy ve dvou epizodách po sobě - a to úplně celý.
Příběh, inspirovaný knižní předlohou L. J. Smith, se odehrává v malém americkém městečku Mystic Falls, kde se zdánlivě poklidný život studentky Eleny Gilbertové postupně promění v nebezpečnou hru plnou nadpřirozených bytostí, dávných tajemství a osudových vztahů.
Když do města přichází tajemný Stefan Salvatore, Elena brzy zjišťuje, že není obyčejným studentem, ale více než sto padesát let starým upírem. Jejich vztah komplikuje Stefanův starší bratr Damon, charismatický a nebezpečný upír, který se do města vrací s vlastními plány. Milostný trojúhelník mezi Elenou, Stefanem a Damonem se postupně stává jedním z hlavních motorů děje, který doprovází temné rodinné historie, dávná proroctví i souboj mezi dobrem a zlem.
Seriál měl premiéru v roce 2009 a během osmi sezón nabídl celkem 171 epizod, které postupně rozšiřovaly svět Mystic Falls o další nadpřirozené bytosti, jako jsou čarodějnice, vlkodlaci či pradávní upíři. Hlavní role ztvárnili Nina Dobrev jako Elena Gilbertová, Paul Wesley jako Stefan Salvatore a Ian Somerhalder jako Damon Salvatore, přičemž významné postavy vytvořili také Candice King jako Caroline Forbes, Kat Graham jako Bonnie Bennett či Zach Roerig jako Matt Donovan. Díky kombinaci romantiky, napětí, tajemství i hororových prvků si seriál získal širokou fanouškovskou základnu po celém světě a stal se jedním z klíčových titulů moderní televizní fantasy.
Důležitou roli v seriálu hraje prostředí městečka Mystic Falls ve Virginii, které se stává centrem mnoha dramatických událostí. Natáčení však probíhalo především v americkém státě Georgia, zejména ve městě Covington, jehož historické centrum se proměnilo v ikonickou kulisu seriálu. Právě zde vznikly některé z nejznámějších lokací, například městské náměstí, školní budova nebo domy hlavních postav. Atmosféra maloměsta s temnou minulostí dodává příběhu specifickou náladu a umožňuje postupně odhalovat dlouhou historii rodin i nadpřirozených bytostí, které v Mystic Falls žijí už po staletí.
Seriál si získal popularitu také díky výrazným hereckým výkonům a dynamickému vztahu mezi hlavními postavami. Ian Somerhalder vytvořil z Damona Salvatora jednu z nejikoničtějších postav moderní televizní fantasy - cynického, ironického, ale zároveň tragického hrdinu. Paul Wesley naopak ztvárnil Stefana jako rozpolcenou bytost, která se snaží ovládnout svou temnou stránku. Nina Dobrev během seriálu předvedla hned několik různých postav a identit, když kromě Eleny ztvárnila i její historickou dvojnici Katherine Pierce, což patří k jedním z nejvýraznějších hereckých momentů celé série.
Českým divákům je seriál známý také díky dabingu, který přibližuje výrazné charaktery postav. Elenu Gilbertovou a také Katherine Pierce v českém znění namluvila Martina Kechnerová, Stefana Salvatora daboval Martin Písařík a Damona Salvatora Filip Švarc. Další výrazné postavy dostaly hlas například Ivany Korolové, Jana Maxiána nebo Jana Škvora. Právě silné hlasové obsazení pomohlo seriálu získat popularitu i mezi českými diváky, kteří ho mohli sledovat v televizi i na streamovacích platformách.
Upíří deníky se během let staly fenoménem, který ovlivnil podobu televizních fantasy seriálů. Díky kombinaci romantického dramatu, hororových motivů a rozsáhlého světa nadpřirozených bytostí vznikl příběh, který si získal miliony fanoušků a vedl i ke vzniku navazujících seriálů ze stejného univerza.
Zajímavosti ze seriálu:
• Seriál vznikl podle knižní série spisovatelky L. J. Smith.
• Celkem vzniklo osm sezón a 171 epizod vysílaných mezi lety 2009 a 2017.
• Městečko Mystic Falls je fiktivní, většina scén se natáčela v americkém Covingtonu ve státě Georgia.
• Nina Dobrev během seriálu ztvárnila více postav - kromě Eleny také její historickou dvojnici Katherine Pierce a další varianty postavy.
• Popularita seriálu vedla ke vzniku spin-offů zasazených do stejného světa.
