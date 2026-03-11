Nova Cinema uvede premiéru filmu Strážci

Nova Cinema uvede premiéru filmu StrážciDNES! | redakce | tisk | názory
Milovníci hororů se mohou 18. března ve 22:40 těšit na premiéru filmu Strážci. Snímek z roku 2024 kombinuje mysteriózní napětí s fantasy prvky a otevírá téma strachu, izolace a přežití.
Natočila jej jako svůj režijní debut na poli celovečerního filmu Ishana Shyamalan, dcera legendárního režiséra M. Nighta Shyamalana (Šestý smysl).
Film sleduje příběh osmadvacetileté umělkyně Miny, která se ocitne ztracená v rozlehlém lese na západě Irska poté, co jí selže auto. Ve snaze najít úkryt narazí na starý betonový bunkr, kde se ukrývá skupina lidí před nevysvětlitelnými „strážci“ - bytostmi, které každý večer sledují a pronásledují vše živé, co se odváží opustit bezpečí úkrytu. Strážci jsou natočeni s atmosférou, která diváka vtáhne do tajemného, na mapách neexistujícího lesa, a jejich postupně gradující napětí odhaluje, jak tenká je hranice mezi přežitím a ztrátou lidskosti.
Film vznikal zhruba od července do září 2023 v reálných irských lokalitách včetně Dublinu, Wicklow a Galway. Natáčení probíhalo i během stávky herecké unie SAG-AFTRA díky zvláštnímu povolení, což samo o sobě dokládá odhodlání tvůrců přenést na plátno co nejautentičtější pocit izolace a neznáma.
V českém znění nabízejí Strážci silné herecké výkony také v dabingu. Hlavní postavu Miny a její sestry Lucy namluvila herečka Berenika Kohoutová, postavu Madeline dabuje Milena Steinmasslová, Ciara má hlas Vandy Chaloupkové, Daniela ztvárnil Filip František Červenka a Johna namluvil Petr Neskusil.
Zajímavosti:
• Film je adaptací románu The Watchers od irského autora A. M. Shinea.
• Natáčení probíhalo v autentických irských krajinných lokalitách.
• Některé postavy, například Mina a její sestra Lucy, byly podle fanoušků pojmenovány po postavách z klasického hororového románu Dracula od Brama Stokera.
• Původní anglický název snímku The Watchers byl v Británii a Irsku upraven na The Watched, aby nedošlo k záměně se seriálem The Watcher.
• Ve scéně, kdy Mina (Dakota Fanning) vytahuje krabici ze skříňky v profesorově kanceláři, je v pozadí vidět socha Pazuzu z filmu Vymítač ďábla.
• Film financoval otec režisérky Ishany Shyamalan, M. Night Shyamalan, který jej následně prodal studiu Warner Bros. za 30 milionů dolarů.
zdroj: Nova