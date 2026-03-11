Quantcast
Středa, 11. března 2026

Nova Cinema uvede premiéru filmu Strážci

Milovníci hororů se mohou 18. března ve 22:40 těšit na premiéru filmu Strážci. Snímek z roku 2024 kombinuje mysteriózní napětí s fantasy prvky a otevírá téma strachu, izolace a přežití.

Natočila jej jako svůj režijní debut na poli celovečerního filmu Ishana Shyamalan, dcera legendárního režiséra M. Nighta Shyamalana (Šestý smysl).

Film sleduje příběh osmadvacetileté umělkyně Miny, která se ocitne ztracená v rozlehlém lese na západě Irska poté, co jí selže auto. Ve snaze najít úkryt narazí na starý betonový bunkr, kde se ukrývá skupina lidí před nevysvětlitelnými „strážci“ - bytostmi, které každý večer sledují a pronásledují vše živé, co se odváží opustit bezpečí úkrytu. Strážci jsou natočeni s atmosférou, která diváka vtáhne do tajemného, na mapách neexistujícího lesa, a jejich postupně gradující napětí odhaluje, jak tenká je hranice mezi přežitím a ztrátou lidskosti.

Film vznikal zhruba od července do září 2023 v reálných irských lokalitách včetně Dublinu, Wicklow a Galway. Natáčení probíhalo i během stávky herecké unie SAG-AFTRA díky zvláštnímu povolení, což samo o sobě dokládá odhodlání tvůrců přenést na plátno co nejautentičtější pocit izolace a neznáma.

V českém znění nabízejí Strážci silné herecké výkony také v dabingu. Hlavní postavu Miny a její sestry Lucy namluvila herečka Berenika Kohoutová, postavu Madeline dabuje Milena Steinmasslová, Ciara má hlas Vandy Chaloupkové, Daniela ztvárnil Filip František Červenka a Johna namluvil Petr Neskusil.

Zajímavosti:

• Film je adaptací románu The Watchers od irského autora A. M. Shinea.
• Natáčení probíhalo v autentických irských krajinných lokalitách.
• Některé postavy, například Mina a její sestra Lucy, byly podle fanoušků pojmenovány po postavách z klasického hororového románu Dracula od Brama Stokera.
• Původní anglický název snímku The Watchers byl v Británii a Irsku upraven na The Watched, aby nedošlo k záměně se seriálem The Watcher.
• Ve scéně, kdy Mina (Dakota Fanning) vytahuje krabici ze skříňky v profesorově kanceláři, je v pozadí vidět socha Pazuzu z filmu Vymítač ďábla.
• Film financoval otec režisérky Ishany Shyamalan, M. Night Shyamalan, který jej následně prodal studiu Warner Bros. za 30 milionů dolarů.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
MAGENTA TV se rozšířila o TV Paprika
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Konec hudebních kanálů Thats TV
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
TV program

kanál CT1 20:10 Nominace na výroční ceny Český lev
20:15 Vyprávěj
21:05 13. komnata Jaroslava Svěceného
kanál CT2 20:00 Modrá krev IV (10/10)
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (4/12)
21:30 Chudí patří pod most
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (2)
22:25 Survivor Česko & Slovensko V (8)
23:40 Kriminálka Vegas (4)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (88)
21:40 Show Jana Krause
22:45 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (3)
21:25 Lajna (5,6)
22:20 Pomsta Černého korzára
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Saint-Malo po desiatich rokoch
22:10 Fourniret: Zúčtovanie
23:43 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Farby prírody
21:00 Nečakané tragédie
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože V.
22:00 Utajený šéf II.
23:35 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Klapzubova jedenáctka (1/13)
20:55 Klapzubova jedenáctka (2)
21:30 Vezmeš si mě?

