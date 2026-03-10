Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 10. března 2026, svátek má Viktorie

První rok Oneplay

DNES! | redakce | tisk | názory

Přesně před rokem na trh vstoupila platforma Oneplay. Na jednom místě svým uživatelům poskytuje exkluzivní originální projekty z vlastní produkce, tisíce českých i zahraničních seriálů, filmů, dokumentů, reality show a nejrozsáhlejší nabídku těch nejatraktivnějších sportovních přenosů i televizních stanic.

Oneplay si může jednoduše objednat kdokoli během několika minut, bez ohledu na to, kdo mu poskytuje internetové připojení nebo mobilní služby. Za rok své existence Oneplay hlásí téměř tři miliardy video views (spuštění jakéhokoli video obsahu na platformě) a 1,6 miliardy odsledovaných hodin.   

Logo platformy Oneplay (foto: TV Nova)
▲ Logo platformy Oneplay (foto: TV Nova)

Před rokem Skupina Nova udělala historický krok. Z Voyo a O2 TV se stalo Oneplay - unikátní služba, která na jednom místě spojila zábavu, sport, zpravodajství a ambiciózní projekty vlastní tvorby. Na tomto mimořádném projektu se s námi podíleli kolegové z O2, CME, Cetin a PPF. Je to krásná ukázka spolupráce a odvahy v rámci skupiny PPF. Během jediného roku se platforma stala největší streamingovou službou v České republice,“ říká generální ředitel TV Nova Daniel Grunt a dodává: „Je minimum států na světě, kde lokální platforma přerostla nejsilnější nadnárodní streamingové hráče. Oneplay se to povedlo, máme být na co hrdí a napínáme síly do budoucna, abychom tuto pozici nejen obhájili, ale především dále rostli.“  
 
Významnou součástí nabídky je původní tvorba. V roce 2025 uvedla platforma například druhou řadu seriálu Král Šumavy: Agent chodec, dokumentární sérii Medvěd, seriál Bora, komediální seriál Štěstíčku naproti. Oneplay v uplynulém roce také rozšířilo svou nabídku dokumentu a přineslo Případ Janákovi, série Případy Jiřího Markoviče a Slovan Liberec: Zpátky na vrchol, nebo Bohyně Slavie. V letošním roce Oneplay uvedlo hit jarní sezony Metoda Markovič: Straka, jehož první řada byla oceněna třemi Českými lvy.  
 
Ještě před svým uvedením na Oneplay dosáhla jedinečného úspěchu série Monyová z produkce Oneplay Originál, která na festivalu Serial Killer získala cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy. Stala se tak teprve druhým českým projektem v historii festivalu, který toto ocenění obdržel (prvním byla v předchozím roce rovněž série z naší produkce Metoda Markovič: Hojer). Monyová bude mít na Oneplay premiéru už v květnu. 
 
K oblíbeným reality show Survivor, Love Island a Bachelor přibyla v loňském roce ještě Farma Česko. K Oneplay pak neodmyslitelně patří nabídka českých i zahraničních filmů. Oneplay uvedlo české filmové premiéry, např. Moře na dvoře, Jak se nám to mohlo stát!?, Zlatovláska nebo dokument Jarek. Součástí nabídky se také stal americký seriál na motivy příběhů J. R. R. Tolkiena Pán prstenů: Prsteny moci.  
  
Ke stálicím pak patří oblíbené pořady televize Nova, které uživatelé Oneplay mohou sledovat v předstihu a bez reklam: Ulice, Extrémní proměny Česko, Hell's Kitchen, nebo aktuální hity jarní sezony Odznak Vysočina a Buldok z Poděbrad.  
  
Mimořádně populární je na Oneplay sportovní obsah. Chance Liga pokračovala v meziročním růstu sledovanosti o 23 %, přičemž největší pozornost přitahovalo derby Sparta-Slavia. Diváci hojně využívali zpětné přehrání i konferenční přenosy, které zvyšují komfort sledování ligového fotbalu.  

Velkou oblibu si dlouhodobě drží také hokejová Tipsport Extraliga. Silnou diváckou základnu potvrzují na Nova Sport a Oneplay i největší světové sportovní soutěže, například fotbalová Liga mistrů UEFA, Formule 1 nebo španělská La Liga. Úspěšné byly rovněž přenosy z dakarské rally a další sezona MotoGP včetně návratu závodu na brněnský Masarykův okruh.  

Speciálním projektem bylo Mistrovství světa klubů FIFA, které potvrdilo schopnost sportovní redakce zvládnout téměř dvanáctiměsíční maraton přímých přenosů z celého světa.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
MAGENTA TV se rozšířila o TV Paprika
MAGENTA TV se rozšířila o TV Paprika
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:05 Četnické humoresky (10/39)
kanál CT2 20:00 My, občané Protektorátu (1/3)
21:00 Nezlomné
21:45 Kuratorium
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (42)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (7)
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (49)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město (5)
21:30 Labyrint (1)
22:45 Profesionálové 2 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Vysoká škola zločinu (1/6)
22:55 Prirodzený talent
kanál DVOJKA 20:10 Studená vojna špiónov (4/4)
21:00 Liza Minnelli: Zlaté dieťa Hollywoodu
22:00 Mafiáni
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (13)
21:55 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Ztracená lebka (1)
22:00 Muž na radnici (6)
23:15 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook