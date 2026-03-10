První rok Oneplay

První rok OneplayDNES! | redakce | tisk | názory
Přesně před rokem na trh vstoupila platforma Oneplay. Na jednom místě svým uživatelům poskytuje exkluzivní originální projekty z vlastní produkce, tisíce českých i zahraničních seriálů, filmů, dokumentů, reality show a nejrozsáhlejší nabídku těch nejatraktivnějších sportovních přenosů i televizních stanic.
Oneplay si může jednoduše objednat kdokoli během několika minut, bez ohledu na to, kdo mu poskytuje internetové připojení nebo mobilní služby. Za rok své existence Oneplay hlásí téměř tři miliardy video views (spuštění jakéhokoli video obsahu na platformě) a 1,6 miliardy odsledovaných hodin.
„
Před rokem Skupina Nova udělala historický krok. Z Voyo a O2 TV se stalo Oneplay - unikátní služba, která na jednom místě spojila zábavu, sport, zpravodajství a ambiciózní projekty vlastní tvorby. Na tomto mimořádném projektu se s námi podíleli kolegové z O2, CME, Cetin a PPF. Je to krásná ukázka spolupráce a odvahy v rámci skupiny PPF. Během jediného roku se platforma stala největší streamingovou službou v České republice,“ říká generální ředitel TV Nova Daniel Grunt a dodává: „
Je minimum států na světě, kde lokální platforma přerostla nejsilnější nadnárodní streamingové hráče. Oneplay se to povedlo, máme být na co hrdí a napínáme síly do budoucna, abychom tuto pozici nejen obhájili, ale především dále rostli.“
Významnou součástí nabídky je původní tvorba. V roce 2025 uvedla platforma například druhou řadu seriálu Král Šumavy: Agent chodec, dokumentární sérii Medvěd, seriál Bora, komediální seriál Štěstíčku naproti. Oneplay v uplynulém roce také rozšířilo svou nabídku dokumentu a přineslo Případ Janákovi, série Případy Jiřího Markoviče a Slovan Liberec: Zpátky na vrchol, nebo Bohyně Slavie. V letošním roce Oneplay uvedlo hit jarní sezony Metoda Markovič: Straka, jehož první řada byla oceněna třemi Českými lvy.
Ještě před svým uvedením na Oneplay dosáhla jedinečného úspěchu série Monyová z produkce Oneplay Originál, která na festivalu Serial Killer získala cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy. Stala se tak teprve druhým českým projektem v historii festivalu, který toto ocenění obdržel (prvním byla v předchozím roce rovněž série z naší produkce Metoda Markovič: Hojer). Monyová bude mít na Oneplay premiéru už v květnu.
K oblíbeným reality show Survivor, Love Island a Bachelor přibyla v loňském roce ještě Farma Česko. K Oneplay pak neodmyslitelně patří nabídka českých i zahraničních filmů. Oneplay uvedlo české filmové premiéry, např. Moře na dvoře, Jak se nám to mohlo stát!?, Zlatovláska nebo dokument Jarek. Součástí nabídky se také stal americký seriál na motivy příběhů J. R. R. Tolkiena Pán prstenů: Prsteny moci.
Ke stálicím pak patří oblíbené pořady televize Nova, které uživatelé Oneplay mohou sledovat v předstihu a bez reklam: Ulice, Extrémní proměny Česko, Hell's Kitchen, nebo aktuální hity jarní sezony Odznak Vysočina a Buldok z Poděbrad.
Mimořádně populární je na Oneplay sportovní obsah. Chance Liga pokračovala v meziročním růstu sledovanosti o 23 %, přičemž největší pozornost přitahovalo derby Sparta-Slavia. Diváci hojně využívali zpětné přehrání i konferenční přenosy, které zvyšují komfort sledování ligového fotbalu.
Velkou oblibu si dlouhodobě drží také hokejová Tipsport Extraliga. Silnou diváckou základnu potvrzují na Nova Sport a Oneplay i největší světové sportovní soutěže, například fotbalová Liga mistrů UEFA, Formule 1 nebo španělská La Liga. Úspěšné byly rovněž přenosy z dakarské rally a další sezona MotoGP včetně návratu závodu na brněnský Masarykův okruh.
Speciálním projektem bylo Mistrovství světa klubů FIFA, které potvrdilo schopnost sportovní redakce zvládnout téměř dvanáctiměsíční maraton přímých přenosů z celého světa.
zdroj: Nova