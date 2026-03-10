Obsazení druhé řady seriálu A Knight of the Seven KingdomsDNES! | redakce | tisk | názory
HBO představuje obsazení druhé řady seriálu A Knight of the Seven Kingdoms (RYTÍŘ SEDMI KRÁLOVSTVÍ). Do druhé řady seriálu z produkce HBO A Knight of the Seven Kingdoms (Rytíř sedmi království) byli obsazeni tito herci: Lucy Boyntonjako lady Rohanne, Babou Ceesay jako ser Bennis a Peter Mullan jako ser Eustace Osgrey.
Zastupující agentury
• Lucy Boynton (A Cruel Love: The Ruth Ellis Story, Bohemian Rhapsody) zastupují agentury United Agents, CAA a právní kancelář Jackoway Austen Tyerman Wertheimer Mandelbaum Morris Bernstein Trattner Auerbach Hynick Jaime Levine Sample and Klein.
• Babou Ceesay (Alien: Earth, Damilola, Our Loved Boy) je zastupován agenturami The Artists Partnership, Entertainment 360 a Granderson Des Rochers.
• Peter Mullan (Ozark, I Swear) je zastupován agenturou Markham, Froggatt & Irwin.
Logline
Sto let před událostmi Hry o trůny putují Západozemím dva nepravděpodobní hrdinové - mladý, naivní, ale statečný rytíř ser Duncan Vysoký a jeho drobný panoš Egg. V době, kdy na Železném trůně stále vládne dynastie Targaryenů a vzpomínka na posledního draka ještě nevymizela z paměti, čekají na tuto jedinečnou dvojici velké osudy, mocní nepřátelé a nebezpečná dobrodružství.
Obsazení druhé řady
Peter Claffey jako ser Duncan „Dunk“ Vysoký
Dexter Sol Ansell jako Egg
Lucy Boynton jako lady Rohanne
Babou Ceesay jako ser Bennis
Peter Mullan jako ser Eustace Osgrey
