Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 10. března 2026, svátek má Viktorie

Obsazení druhé řady seriálu A Knight of the Seven Kingdoms

DNES! | redakce | tisk | názory

HBO představuje obsazení druhé řady seriálu A Knight of the Seven Kingdoms (RYTÍŘ SEDMI KRÁLOVSTVÍ). Do druhé řady seriálu z produkce HBO A Knight of the Seven Kingdoms (Rytíř sedmi království) byli obsazeni tito herci: Lucy Boyntonjako lady Rohanne, Babou Ceesay jako ser Bennis a Peter Mullan jako ser Eustace Osgrey.

Zastupující agentury
• Lucy Boynton (A Cruel Love: The Ruth Ellis Story, Bohemian Rhapsody) zastupují agentury United Agents, CAA a právní kancelář Jackoway Austen Tyerman Wertheimer Mandelbaum Morris Bernstein Trattner Auerbach Hynick Jaime Levine Sample and Klein.

• Babou Ceesay (Alien: Earth, Damilola, Our Loved Boy) je zastupován agenturami The Artists Partnership, Entertainment 360 a Granderson Des Rochers.
• Peter Mullan (Ozark, I Swear) je zastupován agenturou Markham, Froggatt & Irwin.

Logline
Sto let před událostmi Hry o trůny putují Západozemím dva nepravděpodobní hrdinové - mladý, naivní, ale statečný rytíř ser Duncan Vysoký a jeho drobný panoš Egg. V době, kdy na Železném trůně stále vládne dynastie Targaryenů a vzpomínka na posledního draka ještě nevymizela z paměti, čekají na tuto jedinečnou dvojici velké osudy, mocní nepřátelé a nebezpečná dobrodružství.

Obsazení druhé řady
Peter Claffey jako ser Duncan „Dunk“ Vysoký
Dexter Sol Ansell jako Egg
Lucy Boynton jako lady Rohanne
Babou Ceesay jako ser Bennis
Peter Mullan jako ser Eustace Osgrey

zdroj: HBO

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
MAGENTA TV se rozšířila o TV Paprika
MAGENTA TV se rozšířila o TV Paprika
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:05 Četnické humoresky (10/39)
kanál CT2 20:00 My, občané Protektorátu (1/3)
21:00 Nezlomné
21:45 Kuratorium
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (42)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (7)
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (49)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město (5)
21:30 Labyrint (1)
22:45 Profesionálové 2 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Vysoká škola zločinu (1/6)
22:55 Prirodzený talent
kanál DVOJKA 20:10 Studená vojna špiónov (4/4)
21:00 Liza Minnelli: Zlaté dieťa Hollywoodu
22:00 Mafiáni
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (13)
21:55 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Ztracená lebka (1)
22:00 Muž na radnici (6)
23:15 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook