Norská tematická hudební rádia FTA na Thoru

Největší norská privátní rozhlasová skupina P4 rozšířila svoji distribuci tematických rozhlasových stanic. Nově je distribuuje přes satelit Thor. Stanice si tak mohou naladit posluchači se satelitními přijímači a to bez jakékoliv přístupové karty a předplatného.
P4 je největší komerční rozhlasovou skupinou v Norsku s více než 2,5 miliony posluchačů každý týden. Přes satelit byl doposud šířen jen hlavní program P4 Lyden av Norge, který v tomto týdnu doplnila osmička dalších volně ( FTA) vysílaných rozhlasových programů s různým hudebním zaměřením - P5 Hits, P6 Rock, P7 Klem, P8 Pop, P9 Retro, P10 Country, P11 Dance, P12 Hitmix.
Skupina P4 je součástí Viaplay Group.
Všech 8 nových stanic se vysílá v MPEG (jednotný audio bit rate 256 kbit/s) na kmitočtu 11,341 GHz. Ve stejném multiplexu se vysílá i rádio P4 Lyden av Norge (v audio kodeku AAC), které zde bylo spuštěno již dříve.
Pro hudební fanoušky jsou nová rádia zajímavým zatraktivněním programové nabídky na orbitální pozici 0,8°W o žánrová rádia.
technické parametry - P5 Hits, P6 Rock, P7 Klem, P8 Pop, P9 Retro, P10 Country, P11 Dance, P12 Hitmix:
• Thor 5 (0,8°W), freq. 11,341 GHz, pol. V, SR 25000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA