České EDU Rádio může vysílat celoplošně

Zbrusu nová rozhlasová stanice, která vstoupila na trh prvního dubna letošního roku, EDU Rádio, může rozšířit svoji distribuci na celé území České republiky.
Společnost EDU Rádio, s.r.o. požádala o změnu licenčních podmínek licence k provozování rozhlasového vysílání stanice EDU Rádio. V licenci se změnil územní rozsah vysílání z "Praha a Středočeský kraj" na "celé území České republiky".
O rozšíření distribuce rozhodla RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém sedmém zasedání konaného 26. května 2026.
Vzdělávací EDU Rádio vysílá zatím regionálně v celoplošné DAB síti RTI cz v regionu Praha a Střední Čechy. Dále se program vysílá také v jedné DAB síti Fiera.