Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 28. května 2026, svátek má Vilém

STVR oslaví 100 let rozhlasu a 70 let televize

DNES! | redakce | tisk | názory

Slovenská televize a rozhlas si v roce 2026 připomíná 100 let rozhlasového a 70 let televizního vysílání na Slovensku. Oslavy obou významných výročí začnou 19. června slavnostním galakoncertem Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Čutkovské dolině.

Připraveny jsou také desítky speciálních rozhlasových a televizních projektů. Součástí oslav budou i dny otevřené pyramidy, které od 25. září do 3. října přinesou živá vysílání, veřejné nahrávky rozhlasových her, koncerty a zpřístupní ikonickou budovu Slovenského rozhlasu veřejnosti.

Rozhlas i televize prošly dynamickým vývojem, od prvních technických experimentů a jednoduchých studií až po moderní veřejnoprávní médium, které doprovází diváky a posluchače každý den. Během uplynulých desetiletí byli svědky klíčových historických událostí, informovali, vzdělávali, kultivovali i bavili a stali se nedílnou součástí společenského dění.

Při příležitosti jubilea připravili všechny vysílací okruhy Slovenského rozhlasu i Slovenské televize speciální programy, které budou postupně přinášet posluchačům a divákům během celého roku 2026.

Součástí slavnostního programu bude 19. června 2026 velkolepý galakoncert Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Čutkovské dolině, který zazní i živě ve vysílání Rádia Devín a Rádia Regina. Závěrečný koncert 97. sezóny SOSR s názvem Slovenské imprese nabídne díla slovenských autorů, například Eugena Suchoně, Ilju Zeljenku či Svetozára Stračinu, v podání orchestru pod vedením dirigenta Adriana Kokoše, sólisty Evy Katrákové Bodorové a Martina Gyim.

Jedním z hlavních momentů oslav bude 3. srpen 2026, den stého výročí pravidelného rozhlasového vysílání na Slovensku, kdy všechny okruhy Slovenského rozhlasu připraví speciální vysílání věnované historii i současnosti rozhlasu.

Dvojka si 100. výročí rozhlasového vysílání připomene odvysíláním televizního záznamu galakoncertu Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu z Čutkovské doliny v pondělí 3. srpna. Zároveň uvede premiéru dokumentárního filmu Jozef Murgaš - zapomenutý génius, věnovaného významnému slovenskému vynálezci, jehož patenty položily technické základy moderního rozhlasového vysílání. U příležitosti stoleté připravila Dvojka i několik portrétů výrazných rozhlasových osobností, které diváci poznají v premiérových dokumentárních sériích GEN.sk a Tváře pyramidy.

Na podzim, 29. října 2026, vyvrcholí oslavy slavnostním galakoncertem při příležitosti 100. výročí vysílání Slovenského rozhlasu, na kterém vystoupí významní slovenští interpreti spolu se Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu a Dětským a dívčím pěveckým sborem.

O detailní nabídce rozhlasových programových služeb, o televizních projektech a o dalších doprovodných aktivitách bude STVR průběžně informovat v nejbližším období.

zdroj: STVR

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Sweet.tv: Vyzkoušejte si službu, získejte slevu a více s promo kódem
Sweet.tv: Vyzkoušejte si službu, získejte slevu a více s promo kódem
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Dva nové televizní multiplexy na 7E
Dva nové televizní multiplexy na 7E

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:05 Gejzír
21:40 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev III
21:00 Skryté skvosty III (9/10)
21:30 Cyklodálky 2 (6/8)
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (9)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (42)
23:10 FBI V (8)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (71)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Pekařův císař
21:30 Zatykač na královnu
23:30 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 3 (12)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův ostrov (1, 2/23)
22:05 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Celkom iná rodina (2/2)
22:00 Komisár Montalbano
23:54 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Horský vodca
21:50 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (14)
21:55 Rodinné prípady
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (5)
21:35 Inženýrská odysea (6)
22:55 Pytlákova schovanka

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook