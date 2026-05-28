STVR oslaví 100 let rozhlasu a 70 let televize

Slovenská televize a rozhlas si v roce 2026 připomíná 100 let rozhlasového a 70 let televizního vysílání na Slovensku. Oslavy obou významných výročí začnou 19. června slavnostním galakoncertem Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Čutkovské dolině.
Připraveny jsou také desítky speciálních rozhlasových a televizních projektů. Součástí oslav budou i dny otevřené pyramidy, které od 25. září do 3. října přinesou živá vysílání, veřejné nahrávky rozhlasových her, koncerty a zpřístupní ikonickou budovu Slovenského rozhlasu veřejnosti.
Rozhlas i televize prošly dynamickým vývojem, od prvních technických experimentů a jednoduchých studií až po moderní veřejnoprávní médium, které doprovází diváky a posluchače každý den. Během uplynulých desetiletí byli svědky klíčových historických událostí, informovali, vzdělávali, kultivovali i bavili a stali se nedílnou součástí společenského dění.
Při příležitosti jubilea připravili všechny vysílací okruhy Slovenského rozhlasu i Slovenské televize speciální programy, které budou postupně přinášet posluchačům a divákům během celého roku 2026.
Součástí slavnostního programu bude 19. června 2026 velkolepý galakoncert Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Čutkovské dolině, který zazní i živě ve vysílání Rádia Devín a Rádia Regina. Závěrečný koncert 97. sezóny SOSR s názvem Slovenské imprese nabídne díla slovenských autorů, například Eugena Suchoně, Ilju Zeljenku či Svetozára Stračinu, v podání orchestru pod vedením dirigenta Adriana Kokoše, sólisty Evy Katrákové Bodorové a Martina Gyim.
Jedním z hlavních momentů oslav bude 3. srpen 2026, den stého výročí pravidelného rozhlasového vysílání na Slovensku, kdy všechny okruhy Slovenského rozhlasu připraví speciální vysílání věnované historii i současnosti rozhlasu.
Dvojka si 100. výročí rozhlasového vysílání připomene odvysíláním televizního záznamu galakoncertu Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu z Čutkovské doliny v pondělí 3. srpna. Zároveň uvede premiéru dokumentárního filmu Jozef Murgaš - zapomenutý génius, věnovaného významnému slovenskému vynálezci, jehož patenty položily technické základy moderního rozhlasového vysílání. U příležitosti stoleté připravila Dvojka i několik portrétů výrazných rozhlasových osobností, které diváci poznají v premiérových dokumentárních sériích GEN.sk a Tváře pyramidy.
Na podzim, 29. října 2026, vyvrcholí oslavy slavnostním galakoncertem při příležitosti 100. výročí vysílání Slovenského rozhlasu, na kterém vystoupí významní slovenští interpreti spolu se Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu a Dětským a dívčím pěveckým sborem.
O detailní nabídce rozhlasových programových služeb, o televizních projektech a o dalších doprovodných aktivitách bude STVR průběžně informovat v nejbližším období.
zdroj: STVR