Seriál Slečna Scarletová a Vévoda na FILMBOX+ Love+Crime

Seriál Slečna Scarletová a Vévoda na FILMBOX+ Love+CrimeDNES! | redakce | tisk | názory
Kate Phillips jako odhodlaná detektivka v seriálu „Slečna Scarletová a Vévoda“ na FILMBOX+ Love&Crime
Praha, 28. května - Televizní kanál FILMBOX+ Love&Crime, dříve známý jako FilmBox Stars, uvede již 10. června úspěšný kriminální seriál z viktoriánského Londýna „Slečna Scarletová a Vévoda“.
Premiéra tohoto britského hitu odstartuje přesně v den, kdy stanice oficiálně představuje svou novou vizuální podobu.
Hvězda britských dramat
V hlavní roli soukromé vyšetřovatelky se v tomto dobovém kriminálním seriálu představí Kate Phillips. Diváci ji mohou znát z oceňovaných projektů jako „Gangy z Birminghamu“, „Wolf Hall“, „Koruna“ nebo celovečerního filmu „Panství Downton“. V tomto seriálu představuje Elizu Scarlet, která se po smrti otce rozhodne i přes tehdejší společenské konvence převzít jeho detektivní agenturu.
Rebelka ve světě mužských pravidel
Autorka a scenáristka seriálu Rachael New byla při vytváření hlavní hrdinky ovlivněna klasickou literaturou. Postava odvážné Elizy vychází z kombinace inteligence Elizabeth Bennetové z románu „Pýcha a předsudek“ a dravosti Scarlett O'Harové z filmu „Jih proti Severu“. Tyto literární inspirace se propojují s viktoriánským prostředím seriálu. Ženy v této době měly velmi omezené právní i společenské postavení. Nemohly volně nakládat s majetkem, chyběl jim přístup k mnoha profesím a jejich role se soustředila na péči o domácnost. Eliza se přesto všem těmto překážkám vzepře, překoná je a prosadí se v ryze mužském oboru, kde si buduje i vlastní osobitý styl.
Kouzlo barev a digitálních triků
Tvůrci seriálu vsadili na specifickou barevnou paletu založenou na odstínech petrolejové modři. Ta se promítá do kostýmů, interiérů i exteriérů. U samotné Elizy funguje tato barva jako zásadní vizuální prvek. Odkazuje na policejní svět a její roli vyšetřovatelky, a zároveň ji odlišuje od tehdejšího běžného odívání žen. Výraznou dobovou atmosféru dotvářejí také lokace v kombinaci s moderní technologií. Ačkoliv se děj odehrává v zamlženém Londýně roku 1882, natáčení probíhalo v Irsku. Historická místa v Dublinu, jako jsou Kings Inns nebo areál pivovaru Guinness, posloužila jako reálný základ. Pomocí digitálních efektů pak tvůrci odstranili moderní prvky a dokreslili okolní prostředí tak, aby dokonale simulovalo tehdejší metropoli.
Slečna Scarletová na FILMBOX+Love&Crime
V červnu se tak představí Kate Phillips jako odhodlaná Eliza Scarlet v seriálu „Slečna Scarletová a Vévoda“. FILMBOX+ Love&Crime ho poprvé uvede 10. června a diváci se na něj mohou těšit vždy od pondělí do pátku v 17:00.
zdroj: SPI / FilmBox