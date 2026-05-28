Čtvrtek, 28. května 2026, svátek má Vilém

Seriál Slečna Scarletová a Vévoda na FILMBOX+ Love+Crime

Kate Phillips jako odhodlaná detektivka v seriálu „Slečna Scarletová a Vévoda“ na FILMBOX+ Love&Crime
Praha, 28. května - Televizní kanál FILMBOX+ Love&Crime, dříve známý jako FilmBox Stars, uvede již 10. června úspěšný kriminální seriál z viktoriánského Londýna „Slečna Scarletová a Vévoda“.

Premiéra tohoto britského hitu odstartuje přesně v den, kdy stanice oficiálně představuje svou novou vizuální podobu.

Hvězda britských dramat
V hlavní roli soukromé vyšetřovatelky se v tomto dobovém kriminálním seriálu představí Kate Phillips. Diváci ji mohou znát z oceňovaných projektů jako „Gangy z Birminghamu“, „Wolf Hall“, „Koruna“ nebo celovečerního filmu „Panství Downton“. V tomto seriálu představuje Elizu Scarlet, která se po smrti otce rozhodne i přes tehdejší společenské konvence převzít jeho detektivní agenturu.

Seriál Slečna Scarletová a Vévoda (foto: Copyright: A&E Television Networks)
Rebelka ve světě mužských pravidel
Autorka a scenáristka seriálu Rachael New byla při vytváření hlavní hrdinky ovlivněna klasickou literaturou. Postava odvážné Elizy vychází z kombinace inteligence Elizabeth Bennetové z románu „Pýcha a předsudek“ a dravosti Scarlett O'Harové z filmu „Jih proti Severu“. Tyto literární inspirace se propojují s viktoriánským prostředím seriálu. Ženy v této době měly velmi omezené právní i společenské postavení. Nemohly volně nakládat s majetkem, chyběl jim přístup k mnoha profesím a jejich role se soustředila na péči o domácnost. Eliza se přesto všem těmto překážkám vzepře, překoná je a prosadí se v ryze mužském oboru, kde si buduje i vlastní osobitý styl.

Kouzlo barev a digitálních triků
Tvůrci seriálu vsadili na specifickou barevnou paletu založenou na odstínech petrolejové modři. Ta se promítá do kostýmů, interiérů i exteriérů. U samotné Elizy funguje tato barva jako zásadní vizuální prvek. Odkazuje na policejní svět a její roli vyšetřovatelky, a zároveň ji odlišuje od tehdejšího běžného odívání žen. Výraznou dobovou atmosféru dotvářejí také lokace v kombinaci s moderní technologií. Ačkoliv se děj odehrává v zamlženém Londýně roku 1882, natáčení probíhalo v Irsku. Historická místa v Dublinu, jako jsou Kings Inns nebo areál pivovaru Guinness, posloužila jako reálný základ. Pomocí digitálních efektů pak tvůrci odstranili moderní prvky a dokreslili okolní prostředí tak, aby dokonale simulovalo tehdejší metropoli.

Slečna Scarletová na FILMBOX+Love&Crime
V červnu se tak představí Kate Phillips jako odhodlaná Eliza Scarlet v seriálu „Slečna Scarletová a Vévoda“. FILMBOX+ Love&Crime ho poprvé uvede 10. června a diváci se na něj mohou těšit vždy od pondělí do pátku v 17:00.

zdroj: SPI / FilmBox

Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Sweet.tv: Vyzkoušejte si službu, získejte slevu a více s promo kódem
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Dva nové televizní multiplexy na 7E
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:05 Gejzír
21:40 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev III
21:00 Skryté skvosty III (9/10)
21:30 Cyklodálky 2 (6/8)
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (9)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (42)
23:10 FBI V (8)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (71)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Pekařův císař
21:30 Zatykač na královnu
23:30 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 3 (12)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův ostrov (1, 2/23)
22:05 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Celkom iná rodina (2/2)
22:00 Komisár Montalbano
23:54 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Horský vodca
21:50 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (14)
21:55 Rodinné prípady
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (5)
21:35 Inženýrská odysea (6)
22:55 Pytlákova schovanka

