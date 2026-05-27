WBD uvede v Česku dokumentární sérii ze zákulisí Rallye Dakar

WBD uvede v Česku dokumentární sérii ze zákulisí Rallye DakarDNES! | redakce | tisk | názory
Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) uvede novou trojdílnou sportovní dokumentární sérii Sara Price: Chasing Dakar. Ta mapuje cestu týmu Defender Rally na Rallye Dakar, jednu z nejnáročnějších motoristických výzev na světě.
Série měla celosvětovou premiéru 15. května 2026, na český Eurosport a HBO Max dorazí zkraje příštího měsíce, konkrétně 8. června 2026.
Ústřední protagonistkou série je úspěšná závodnice Sara Price, která ještě před přechodem k automobilovým závodům získala 17 národních titulů v motokrosu. K týmu Defender Rally se připojuje ve chvíli, kdy společně se Stéphanem Peterhanselem a Rokasem Baciuškou vstupuje do soutěže v kategorii Stock. Tři pětačtyřicetiminutové epizody nabízejí pohled do zákulisí nejtěžší zkoušky offroadového motorsportu a přinášejí dosud nezveřejněné záběry, exkluzivní rozhovory, nové perspektivy i napínavé závodní momenty. Série tak uzavírá příběh jejich pokusu uspět na Rallye Dakar. Sérií provází herečka, autorka, aktivistka a držitelka ceny Emmy Gillian Anderson.
Rallye Dakar 2026 byla 48. ročníkem této ikonické vytrvalostní offroadové soutěže. V lednu se na trať dlouhou 8 tisíc kilometrů vydalo 317 týmů, které během 14 dnů závodění projížděly pískem, štěrkem, kamenitým terénem i asfaltovými úseky. Do cíle v saúdskoarabském Janbu dorazilo 242 posádek. Závod otevřel pětidílný seriál mistrovství světa v rallye-raidech World Rally-Raid Championship (W2RC).
Defender Rally na Dakaru debutoval s vozem Defender Dakar D7X-R, upraveným ze sériového modelu Defender OCTA, s nímž se postavil náročné dvoutýdenní výzvě v kategorii Stock. Účast je součástí tříletého závazku týmu absolvovat kompletní program šampionátu W2RC. Warner Bros. Discovery přináší přenosy a zpravodajství z Rallye Dakar i celého seriálu W2RC fanouškům v Evropě, USA, Kanadě a asijsko-pacifickém regionu jako součást své širší nabídky motoristického obsahu.
zdroj: WBD