Červen na Netflixu: Jediný svědek či Noc v muzeu
Červnové novinky na Netflixu přinášejí skvěle namíchaný koktejl napětí, emocí i hvězdné zábavy. Seriálové nadšence strhne mrazivý thriller Jediný svědek, tajuplná hra na kočku a myš v resortu Oasis i velkolepý návrat fantasy Avatar: Legenda o Aangovi 2. řada.
Dále Netflix nabídne napínavý seriál Najdu si tě, který vznikl jako adaptace úspěšné knižní předlohy od mistra napětí Harlana Cobena. Vztahové propletence a rodinná pouta pak otestují nové řady oblíbených dramat Sladké magnólie 5. řada, Já jinak 3.řada a Příběh mojí rodiny 2. řada. Filmové premiéry lákají na pikantní Pracovní romanci s Jennifer Lopez, originální romanci Hlasovky pro Isabelle a dojemný rodinný snímek Malý bratr.
Dokumentární sekce nabídne sportovní triumfy v titulech Poldi a USA 94: Návrat Brazílie na vrchol, ale i mrazivý true-crime případ Vražda Rachel Nickellové. Nejmladší diváky potěší hravé učení v Sesame Street: 3. svazek a filmová knihovna se rozroste o oblíbené hity jako rodinná fantasy Noc v muzeu či intrikami opředené historické drama Králova přízeň.
Seriálové novinky
Seriálové novinky na Netflixu vás vtáhnou do světa mrazivých thrillerů, rodinných dramat i velkolepé fantasy. Skutečnými událostmi inspirované drama Jediný svědek vás vtáhne do boje otce za bezpečí syna, který jako jediný viděl vraždu své matky.
Napětí slibuje thriller Bez skrupulí, kde se neprávem obviněný právník spojí s bezcitnou obhájkyní, i akční drama Najdu si tě o útěku z vězení za záchranou ztraceného syna. Uzavřenou hru na kočku a myš pak rozehraje novinka Oasis, ve které po zmizení ženy v luxusním resortu nikdo nesmí ven. Emoce a rodinné vazby otestuje Příběh mojí rodiny: 2. řada s nečekaným návratem dědečka a také Sladké magnólie: 5. řada, kde hrdinky čeká léto plné změn a nových začátků. Ty se pokusí najít i trojice přítelkyň v pokračování dramatu Já jinak: 3. řada.
A na závěr vás čeká velkolepá fantasy Avatar: Legenda o Aangovi: 2. řada, ve které Aang čelí politice a tajemstvím v Království země.
Filmové novinky
Filmové novinky na Netflixu přinášejí silné emoce, napětí i pořádnou dávku romantiky. V pikantní romantické komedii Pracovní romance se Jennifer Lopez a Brett Goldstein zapletou do tajného kancelářského románku, který v životě dvou workoholiků rozpoutá naprostý chaos.
Dojemné chvíle a hluboké lidské pouto slibuje drama Omalovánky, kde se výlet čerstvého vdovce se synkem na baseballový zápas nečekaně protáhne a oba musí prokázat obrovskou vnitřní sílu. O špetku humoru i romantické napětí se postará snímek Hlasovky pro Isabelle, ve kterém vzkazy posílané do nebe omylem skončí u úplně cizího muže, který se do neznámého hlasu začne osudově zamilovávat.
Napínavý pohled do podsvětí i historie nabídne Dantův rukopis, kde se spisovatel zaplete do krádeže originálu Božské komedie pro mafiánského bosse, zatímco se před námi odkrývá příběh samotného básníka ze 14. století. A silné rodinné vazby i nelehké životní zkoušky v příběhu plném emocí uzavírá drama Malý bratr.
Dokumenty na Netflixu
Nechte se pohltit strhujícími sportovními triumfy i tajemstvím skutečných zločinů. V osobním dokumentu Poldi se fotbalista, úspěšný podnikatel a miláček fanoušků Lukas Podolski ohlíží za svou bohatou kariérou. Legendární fotbalové okamžiky připomene také snímek USA 94: Návrat Brazílie na vrchol, který prostřednictvím rozhovorů a dosud nezveřejněných záběrů od samotných hráčů mapuje trnitou cestu brazilské reprezentace za vytouženým zlatem.
Zelené trávníky pak vystřídají temné kriminální případy. Mrazivý dokument Vražda Rachel Nickellové se vrací k tragické události z londýnského parku Wimbledon Common, kde byla před zraky svého malého syna zavražděna mladá matka, a sleduje vyšetřování, které policii trvalo dlouhé roky. Neuvěřitelný spletenec lží pak odhalí snímek Mateřský pud, který začíná zdánlivě běžnou policejní kontrolou řidičky tvrdící, že právě porodila - dítě ani stopy krve však nejsou její.
Pro nejmenší diváky
Pro naše nejmenší diváky a celou rodinu má Netflix opět kouzelnou zábavu. V červnu se můžete těšit na Sesame Street: 3. svazek, kde vás oblíbení hrdinové pozvou k parádní hře plné dobrodružství. Společně s kamarády ze Sezamové ulice vyrazíte na napínavou misi do vesmíru, užijete si spoustu legrace, a ještě se hravou formou naučíte spoustu nových věcí.
Licencovaná tvorba na Netflixu
Filmová knihovna Netflixu se v červnu rozrůstá o oblíbené filmové hity plné humoru, letní romance i královských intrik. O pořádnou porci zábavy se postará komedie Šéfka, v níž se zkrachovalá magnátka po propuštění z vězení pokusí vrátit na vrchol pečením domácích brownies, ale v cestě jí stojí konkurence.
Letní atmosféru i hluboké emoce pak přinese snímek Poslední píseň. Fantastické dobrodružství pro celou rodinu slibuje hit Noc v muzeu, kde v Přírodopisném muzeu zavládne naprostý chaos poté, co nový hlídač Larry nechtěně aktivuje starodávnou kletbu a oživí všechny tamní exponáty.
A na závěr vás v okázalém historickém dramatu Králova přízeň čekají ambiciózní sestry Anne a Mary Boleynovy, které budou soupeřit o přízeň i srdce mocného krále Jindřicha VIII., který nemá nikdy dost.
zdroj: Netflix