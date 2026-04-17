Pátek, 17. dubna 2026, svátek má Rudolf

Nové ruské stanice START volně na 42E

Tři nové tematické ruské programy pod značkou START rozšiřují televizní nabídku z Ruské federace. Satelitní diváci mohou nově přijímat stanice START Air, START Epic a START World.

Trojice stanic se stala součástí ruského televizního multiplexu, který se vysílá z tureckých komunikačních satelitů Türksat 3A a Türksat 6A z pozice 42°E. Zatímco první satelit má za úkol pokrýt Turecko a některé země SNS a arabského světa, druhá družice zásobuje signálem také Turecko, velkou část Evropy, Ukrajinu a západní část Ruské federace.

▲ START AIR - záběr z příjmu stanice

Oba multiplexy obsahují identické programy, liší se jen technickými parametry multiplexů a rovněž zmíněným pokrytím.

Nové stanice START Air, START Epic a START World přinášejí akční, dobrodružné i dramatické pořady. Provozovatelem programů je ruská video platforma Start. Některé stanice jsou k dispozici v ruských DTH platformách.

▲ START EPIC - záběr z příjmu stanice

Diváci v Evropě bez jakékoliv přístupové karty a předplatného mají k dispozici další stanice z Ruska, včetně zakázaných programů jako je RTR planeta a Rossija 24, které jsou součástí zmíněných televizních multiplexů. Ruské stanice si tak našly spolehlivou cestu k televizním divákům v Evropě prostřednictvím tzv. třetí strany - tureckého operátora. V Evropské unii je řada ruských stanic zakázána. Nesmějí se šířit přes satelit, kabelové sítě či internet. Důvodem jsou uvalené sankce na Ruskou federaci a vysílání zkresleného zpravodajství.

▲ START WORLD - záběr z příjmu stanice

Vedle stanic VGTRK (RTR Planeta a Rossija 24) se v uvedených paketech vysílají také ruské programy v mezinárodních verzích a to REN TV, STS, Peretz, TNT, 5 kanal, Telekanal Domašnyj, NTV, dále FON Music, Umka, Izvestija TV a také programy NTV Serial, NTV Pravo a NTV Styl. Všechny stanice se vysílají volně ( FTA) a to v MPEG-4 v SD rozlišení, s výjimkou programu Izvestija TV, který je šířen v HD.

technické parametry:

• Türksat 3A (42°E), freq. 11,012 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Türksat 6A (42°E), freq. 11,727 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
TV Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
JOJ Svět a TV Roma v nabídce Telly
Veřejnoprávní média chce vláda financovat z rozpočtu
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
