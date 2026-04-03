Videoklipová City TV už jen pro abonenty
Špatná zpráva pro fanoušky volně ( FTA) vysílaných hudebních televizních stanic. Operátor bulharské satelitní pay-tv platformy Vivacom provedl změnu v distribuci oblíbené bulharské stanice City TV.
Program City TV je od 1.4.2026 dostupný už jen abonentům platformy Vivacom. Stanice tak zmizela z volného satelitního éteru. City TV je sice šířena i dalšími bulharskými DTH platformami, nicméně u všech operátorů je zakódována.
Bulharská City TV je tak od dubna dostupná nadále pro abonenty satelitní televize v Bulharsku. Není ale k dispozici pro diváky mimo bulharský trh.
City TV vysílá na kapacitě satelitu Eutelsat Hot Bird 13F, na kmitočtu 12,635 GHz s vertikální polarizací. Signál je nyní kryptován systémy Irdeto, Nagra MA, Videoguard a Cryptoguard.
City TV je hudební televize ve formátu CHTV (Contemporary Hit TV), která vysílá po celém Bulharsku od 1. října 2005. Hudební playlist obsahuje nejnovější tituly od popových, tanečních a R&B hitů, ale i ty, které se etablovaly v posledních několika letech. Vysílání cílí především na diváky ve věku od 15 do 25 let.
technické parametry - City TV:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,635 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Nagra MA + Videoguard + Cryptoguard