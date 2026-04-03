Cyklodálky se vracejí. Druhá řada na nových místech napříč republikou
Osm nových dílů cestopisného dokumentárního seriálu Cyklodálky představí další zajímavé úseky dálkových cyklotras, a především regiony, kterými provázejí - s humorem, bez patosu a s cílem ukázat místa, která nejsou v obvyklých turistických průvodcích k nalezení.
Jeho první díl uvede ČT2 16. dubna ve 21:30 hodin a začne tam, kde první série skončila, tedy v Ústí nad Labem.
Druhou řadou navazujeme na úspěšný formát, který kombinuje cestopis s humorem a neformálním přístupem. Naším cílem je inspirovat k objevování Česka z trochu jiného, autentičtějšího úhlu pohledu. V nových dílech jsme hledali místa, která mají duši a svůj vlastní příběh, ať už jde o stará řemesla nebo zapomenuté kouty podél hranic,“ říká kreativní producentka Martina Šantavá.
Průvodcem zůstává herec a moderátor Ondřej Cihlář (člen divadla Vosto5), který na kole projíždí českou krajinu s lehkostí člověka, jenž neřeší jen kilometry a převýšení, ale hlavně to, co a koho cestou potká. Stejně jako každý cyklista přemýšlí, kudy jet dál, když přijde déšť, jak se vyhnout kopci nebo davům turistů, které perly krajiny si nenechat ujít - i kde se po cyklistickém výkonu nejlépe občerstvit. Každý díl zakončí své putování pozdravem: „Cyklistice zdar! A detailům zvláště!“
Jeho slova mají opodstatnění. V každém díle se totiž zastaví u místních lidí, kteří dělají věci po svém - navazují na tradiční řemesla, vyrábějí lokální produkty nebo nabízejí služby, které stojí za poznání. Kromě nich se v seriálu na kole objeví také dirigent Tomáš Netopil, zpěvačka Kaczi, horolezec Libor Uher, herec Viktor Braunreiter či archeolog Luděk Galuška.
Seriál totiž ukazuje, že cykloturistika není jen o fyzické aktivitě, ale především o objevování, poznávání a skutečných zážitcích. Druhá řada představí osm tras - od Labské stezky mezi Poděbrady a Mělníkem přes Moravskou stezku až po cestu podél železné opony do Strážného. Součástí je i trasa Bevlava spojující tři řeky (Bečvu, Vláru a Váh) nebo Strážnická vinařská stezka podél Baťova kanálu.
Během Cyklodálek jsme objevili celou řadu krásných a zapomenutých koutů celé naší země a doufám, že nalákáme k jejich projetí na kole také diváky, které tato místa překvapí podobně jako nás. Všechny trasy jsou navrženy tak, aby si je všichni mohli užít. Ti zdatní je projedou klidně za den. Lze to ale i pomaleji a strávit na kole třeba celý víkend, i s dětmi. Důležitou součástí Cyklodálek jsou i setkání s řadou osobností na trase. Někteří jsou už známější, jiní po slávě netouží, ale všichni jsou pro kraje, kterými jsme projeli, nezbytným kořením a stojí za to je poznat,“ říká Ondřej Cihlář.
Cyklodálky totiž nejsou jen pro zapálené cyklisty. Jsou pro každého, kdo rád poznává nová místa, hledá tipy na víkendové výlety nebo prostě chce vidět Česko z jiného úhlu pohledu. Druhá řada vznikla opět ve spolupráci s agenturou CzechTourism. Mapu navštívených míst nabízí stránka pořadu v iVysílání.
zdroj: ČT