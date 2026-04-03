Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

Cyklodálky se vracejí. Druhá řada na nových místech napříč republikou

3dny | redakce

Osm nových dílů cestopisného dokumentárního seriálu Cyklodálky představí další zajímavé úseky dálkových cyklotras, a především regiony, kterými provázejí - s humorem, bez patosu a s cílem ukázat místa, která nejsou v obvyklých turistických průvodcích k nalezení.

Jeho první díl uvede ČT2 16. dubna ve 21:30 hodin a začne tam, kde první série skončila, tedy v Ústí nad Labem.

Druhou řadou navazujeme na úspěšný formát, který kombinuje cestopis s humorem a neformálním přístupem. Naším cílem je inspirovat k objevování Česka z trochu jiného, autentičtějšího úhlu pohledu. V nových dílech jsme hledali místa, která mají duši a svůj vlastní příběh, ať už jde o stará řemesla nebo zapomenuté kouty podél hranic,“ říká kreativní producentka Martina Šantavá.

▲ Cyklodálky ve druhé řadě na ČT (foto: Česká televize)

Průvodcem zůstává herec a moderátor Ondřej Cihlář (člen divadla Vosto5), který na kole projíždí českou krajinu s lehkostí člověka, jenž neřeší jen kilometry a převýšení, ale hlavně to, co a koho cestou potká. Stejně jako každý cyklista přemýšlí, kudy jet dál, když přijde déšť, jak se vyhnout kopci nebo davům turistů, které perly krajiny si nenechat ujít - i kde se po cyklistickém výkonu nejlépe občerstvit. Každý díl zakončí své putování pozdravem: „Cyklistice zdar! A detailům zvláště!“

Jeho slova mají opodstatnění. V každém díle se totiž zastaví u místních lidí, kteří dělají věci po svém - navazují na tradiční řemesla, vyrábějí lokální produkty nebo nabízejí služby, které stojí za poznání. Kromě nich se v seriálu na kole objeví také dirigent Tomáš Netopil, zpěvačka Kaczi, horolezec Libor Uher, herec Viktor Braunreiter či archeolog Luděk Galuška.

Seriál totiž ukazuje, že cykloturistika není jen o fyzické aktivitě, ale především o objevování, poznávání a skutečných zážitcích. Druhá řada představí osm tras - od Labské stezky mezi Poděbrady a Mělníkem přes Moravskou stezku až po cestu podél železné opony do Strážného. Součástí je i trasa Bevlava spojující tři řeky (Bečvu, Vláru a Váh) nebo Strážnická vinařská stezka podél Baťova kanálu.

Během Cyklodálek jsme objevili celou řadu krásných a zapomenutých koutů celé naší země a doufám, že nalákáme k jejich projetí na kole také diváky, které tato místa překvapí podobně jako nás. Všechny trasy jsou navrženy tak, aby si je všichni mohli užít. Ti zdatní je projedou klidně za den. Lze to ale i pomaleji a strávit na kole třeba celý víkend, i s dětmi. Důležitou součástí Cyklodálek jsou i setkání s řadou osobností na trase. Někteří jsou už známější, jiní po slávě netouží, ale všichni jsou pro kraje, kterými jsme projeli, nezbytným kořením a stojí za to je poznat,“ říká Ondřej Cihlář.

Cyklodálky totiž nejsou jen pro zapálené cyklisty. Jsou pro každého, kdo rád poznává nová místa, hledá tipy na víkendové výlety nebo prostě chce vidět Česko z jiného úhlu pohledu. Druhá řada vznikla opět ve spolupráci s agenturou CzechTourism. Mapu navštívených míst nabízí stránka pořadu v iVysílání.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Reklama

Pracovní nabídky




Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Nový sportovní volný HD kanál před startem
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
Reklama

TV program

kanál CT1 20:05 Peče celá země pomáhá dětem
21:15 Svatební cesta do Jiljí
22:40 Deset zastavení s mistry zábavy
kanál CT2 20:00 Země faraonů
21:45 Velikáni filmu: Wes Anderson
23:25 Babylon Berlín IV (7/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (3)
21:40 Specialisté (135)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (3)
21:30 Polda IV (4)
22:40 Kriminálka Kraj I (4)
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou a míšenka Apanači
22:05 Když Burian prášil
00:25 Policejní mafie
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pásla kone na betóne
21:50 ...kone na betóne
23:25 Veselá Veľká noc
kanál DVOJKA 20:00 VEĽKONOČNÝ Lov slov
20:35 Peter Nagy 65
21:50 Il Divo: Timeless - Koncert v Japonsku
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Vylomeniny
21:45 Svokra
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (2)
22:10 Černá punčocha
00:00 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook