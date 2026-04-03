SledovaniTV v dubnu: 3 kanály pro všechny
Operátor OTT platformy SledovaniTV přichystal i na čtvrtý měsíc roku 2026 tři vybrané televizní kanály ze své nabídky, které jsou dostupné pro všechny jeho zákazníky bez ohledu na objednaný programový balíček.
V dubnu mohou předplatitelé sledovat tři stanice - TCL, Food Network a HGTV.
TCL přináší výběr filmů a seriálů, Food Network nabídne divákům inspiraci ze světa gastronomie a HGTV potěší fanoušky bydlení, designu a rekonstrukcí.