reklama
Pátek, 27. března 2026, svátek má Dita

HBO Max nově i ve Velké Británii a Irsku

Streamovací platforma společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), HBO Max, je od čtvrtka 26. března 2026 dostupná na nových trzích, včetně Velké Británie a Irska, čímž firma dokončila svoji expanzi po Evropě.

Vedle Británie a Irska je také HBO Max dostupné ve 12 zemích a regionů v Asii a Tichomoří - včetně Bhútánu, Fidži, Kiribati, Malediv, Marshallových ostrovů, Mikronésie, Nauru, Niue, Samoy, Tongy, Tuvalu a Vanuatu. V polovině roku 2026 se HBO Max rozšíří i na Nový Zéland.

Zákazníci v těchto nových zemích a regionech budou poprvé moci sledovat na HBO Max ten nejlepší obsah od Warner Bros. Discovery, včetně HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Studios, New Line Cinema, seriálů Max Original, programů Discovery a TNT Sports ve Velké Británii.

HBO Max bude zahrnovat kompletní škálu obsahu a živých přenosů TNT Sports. Jen v příštím roce si fanoušci budou moci streamovat exkluzivní zápasy Premier League, Emirates FA Cupu a Adobe Women's FA Cupu, Ligy mistrů UEFA, Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA, stejně jako každý zápas Gallagher PREM Rugby, Premiership Women's Rugby, více než 1 000 živých cyklistických přenosů každý rok včetně každé etapy Tour de France, každého zápasu Australian Open a Roland Garros, každého závodu MotoGP a také mistrovství světa ve snookeru.

Služba HBO Max prvně odstartovala v USA v roce 2020 a postupně se rozšířila do Latinské Ameriky, Evropy a Asie. Na konci roku 2025 měla platforma po celé světě 131,6 milionů abonentů.

Reklama

Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Skylink a Telekom Srbija testují společný simulcrypt
Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Ruská NTV Plus Vostok se přestěhovala na Jamal 402
Konec hudebních kanálů Thats TV
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Reklama


kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 22:20 Zprávy v českém znakovém jazyce
22:35 Nebezpečné známosti
00:30 Televizní klub neslyšících
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock (9)
21:10 Sex O´Clock (10)
22:05 MEG: Monstrum z hlubin
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
23:00 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Čtyři sluhové a kardinál
22:20 Lovci bizonů
00:25 Profesionálové 3 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (2, 3)
22:00 Tajemné doteky (3)
23:55 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:25 Serpico
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Sisi IV (2/6)
21:25 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (7, 8)
23:00 Partička
00:15 Horná Dolná X. (7)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Sázka na třináctku
22:20 Medicopter 117 (46)
23:20 Medicopter 117 (47)

Dovolená u mořeBazény
