HBO Max nově i ve Velké Británii a Irsku
Streamovací platforma společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), HBO Max, je od čtvrtka 26. března 2026 dostupná na nových trzích, včetně Velké Británie a Irska, čímž firma dokončila svoji expanzi po Evropě.
Vedle Británie a Irska je také HBO Max dostupné ve 12 zemích a regionů v Asii a Tichomoří - včetně Bhútánu, Fidži, Kiribati, Malediv, Marshallových ostrovů, Mikronésie, Nauru, Niue, Samoy, Tongy, Tuvalu a Vanuatu. V polovině roku 2026 se HBO Max rozšíří i na Nový Zéland.
Zákazníci v těchto nových zemích a regionech budou poprvé moci sledovat na HBO Max ten nejlepší obsah od Warner Bros. Discovery, včetně HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Studios, New Line Cinema, seriálů Max Original, programů Discovery a TNT Sports ve Velké Británii.
HBO Max bude zahrnovat kompletní škálu obsahu a živých přenosů TNT Sports. Jen v příštím roce si fanoušci budou moci streamovat exkluzivní zápasy Premier League, Emirates FA Cupu a Adobe Women's FA Cupu, Ligy mistrů UEFA, Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA, stejně jako každý zápas Gallagher PREM Rugby, Premiership Women's Rugby, více než 1 000 živých cyklistických přenosů každý rok včetně každé etapy Tour de France, každého zápasu Australian Open a Roland Garros, každého závodu MotoGP a také mistrovství světa ve snookeru.
Služba HBO Max prvně odstartovala v USA v roce 2020 a postupně se rozšířila do Latinské Ameriky, Evropy a Asie. Na konci roku 2025 měla platforma po celé světě 131,6 milionů abonentů.