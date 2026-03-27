Pátek, 27. března 2026, svátek má Dita

Seriál HACKS se vrací s pátou a poslední řadou na HBO Max

Komediální seriál HACKS (STÁLE V KURZU) oceněný cenou Emmy®, se vrací s pátou a zároveň poslední řadou v pátek 10. dubna na HBO Max. Finální řada bude mít deset epizod, které budou vysílány po týdnu.

Po mylných a nelichotivých zprávách o své údajné smrti se Deborah Vance (Jean Smart) spolu s Avou (Hannah Einbinder) vrací do Las Vegas - odhodlanější než kdy dřív upevnit Deborahino postavení a odkaz jedné z nejvlivnějších komiček.

V hlavních rolích se opět představí držitelka ceny Emmy® Jean Smart, držitelka ceny Emmy® Hannah Einbinder, držitel ceny Emmy® Paul W. Downs, Megan Stalter, nominovaný na cenu Emmy® Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato a Rose Abdoo. Mezi hostujícími hereckými hvězdami se objeví mimo jiné nominovaný na cenu Emmy® Robby Hoffman, Tony Goldwyn, nominovaná na cenu Emmy® Kaitlin Olson, nominovaný na cenu Emmy® Christopher McDonald, nominovaná na cenu Emmy® Jane Adams, Lauren Weedman, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Luenell, Angela E. Gibbs a Caitlin Reilly. Těšit se můžete i na hostující hvězdu Christophera Brineyho.

Seriál HACKS (STÁLE V KURZU) napsali a produkovali držitelé ceny Emmy® Paul W. Downs, Lucia Aniello a Jen Statsky. Producenty jsou Downs a Aniello prostřednictvím společnosti Paulilu, Statsky za First Thought Productions, dále držitel ceny Emmy® Michael Schur (Fremulon), David Miner (3 Arts Entertainment), Morgan Sackett, Joe Mande, Aisha Muharrar, Nate Young a Ashley Glazier. Na výrobě se podílí studio Universal Television, které je součástí Universal Studio Group.

zdroj: WBD

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 22:20 Zprávy v českém znakovém jazyce
22:35 Nebezpečné známosti
00:30 Televizní klub neslyšících
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock (9)
21:10 Sex O´Clock (10)
22:05 MEG: Monstrum z hlubin
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
23:00 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Čtyři sluhové a kardinál
22:20 Lovci bizonů
00:25 Profesionálové 3 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (2, 3)
22:00 Tajemné doteky (3)
23:55 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:25 Serpico
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Sisi IV (2/6)
21:25 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (7, 8)
23:00 Partička
00:15 Horná Dolná X. (7)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Sázka na třináctku
22:20 Medicopter 117 (46)
23:20 Medicopter 117 (47)

