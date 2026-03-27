Seriál HACKS se vrací s pátou a poslední řadou na HBO Max
Komediální seriál HACKS (STÁLE V KURZU) oceněný cenou Emmy®, se vrací s pátou a zároveň poslední řadou v pátek 10. dubna na HBO Max. Finální řada bude mít deset epizod, které budou vysílány po týdnu.
Po mylných a nelichotivých zprávách o své údajné smrti se Deborah Vance (Jean Smart) spolu s Avou (Hannah Einbinder) vrací do Las Vegas - odhodlanější než kdy dřív upevnit Deborahino postavení a odkaz jedné z nejvlivnějších komiček.
V hlavních rolích se opět představí držitelka ceny Emmy® Jean Smart, držitelka ceny Emmy® Hannah Einbinder, držitel ceny Emmy® Paul W. Downs, Megan Stalter, nominovaný na cenu Emmy® Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato a Rose Abdoo. Mezi hostujícími hereckými hvězdami se objeví mimo jiné nominovaný na cenu Emmy® Robby Hoffman, Tony Goldwyn, nominovaná na cenu Emmy® Kaitlin Olson, nominovaný na cenu Emmy® Christopher McDonald, nominovaná na cenu Emmy® Jane Adams, Lauren Weedman, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Luenell, Angela E. Gibbs a Caitlin Reilly. Těšit se můžete i na hostující hvězdu Christophera Brineyho.
Seriál HACKS (STÁLE V KURZU) napsali a produkovali držitelé ceny Emmy® Paul W. Downs, Lucia Aniello a Jen Statsky. Producenty jsou Downs a Aniello prostřednictvím společnosti Paulilu, Statsky za First Thought Productions, dále držitel ceny Emmy® Michael Schur (Fremulon), David Miner (3 Arts Entertainment), Morgan Sackett, Joe Mande, Aisha Muharrar, Nate Young a Ashley Glazier. Na výrobě se podílí studio Universal Television, které je součástí Universal Studio Group.
