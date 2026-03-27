Pátek, 27. března 2026, svátek má Dita

Discovery Channel uvede sérii Hraniční kontrola: Polsko

Discovery Channel uvede ve středu 8. dubna ve 20:00 první díl dokumentární série Hraniční kontrola: Polsko (Border Control Poland). Osmidílný formát přiblíží divákům práci celníků a bezpečnostních složek na polských hranicích, kde se denně potýkají s pašováním drog, cigaret i dalšího nelegálního zboží ukrytého v autech, dodávkách, vlacích nebo falešných palivových nádržích.

Série navazuje na úspěšné zahraniční řady, které Discovery Channel v minulosti představil z Itálie, Španělska nebo Švédska. Nově se zaměřuje na Polsko a ukazuje, jak vypadá každodenní práce pohraničních složek v různých typech provozu i prostředí. Diváci se podívají například do Dorohusku, Korczowé nebo do přístavu v Gdyni, kde celníci kontrolují vozidla před naloděním na trajekt do Švédska. Série díky tomu nabízí pestrý pohled na kontroly na silnici, železnici i v přístavu a ukazuje, jak odlišné situace musejí příslušníci bezpečnostních složek řešit.

Hraniční kontrola: Polsko ukazuje, že pohraniční kontroly nejsou jen o drogách a dramatických zásazích, ale také o každodenní rutinní práci, zkušenosti, intuici a schopnosti včas rozpoznat podezřelé chování. V prvních epizodách se celníci zaměří například na vlak známý častým pašováním zboží, prohledají kamion po rentgenové kontrole a do akce nasadí i služební psy, kteří pomáhají odhalovat nelegální náklad.

Mezi zajímavými případy první série se objeví také historická motorka prověřovaná kvůli podezření na pašování, záhadné balíčky ukryté ve falešné palivové nádrži auta nebo vůz, ve kterém celníci odhalí více než sto krabiček cigaret. Jiná epizoda zavede diváky ke kontrole obřího plavidla, na které musí důstojníci vystoupat po třicetimetrovém žebříku.

Vedle napínavých momentů série ukazuje i technologické a praktické zázemí práce celníků - od rentgenových kontrol přes detailní prohlídky vozidel až po spolupráci se speciálně vycvičenými psy. Hraniční kontrola: Polsko tak nabízí nejen atraktivní dokumentární podívanou, ale také autentický pohled do zákulisí práce lidí, kteří musí během několika minut vyhodnotit, zda jde o běžnou nervozitu cestujícího, nebo o signál, že se za zdánlivě nevinnou cestou skrývá něco nelegálního.

zdroj: WBD

Přečtěte si také

Vybrané články
