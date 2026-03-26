Rádia v Banské Bystrici si mohou prohodit VKV kmitočty
Dvě privátní rozhlasové stanice si mohou na vysílači Banská Bystrica vzájemně vyměnit vysílací frekvence v pásmu VKV/FM. Změnu odsouhlasil slovenský regulátor médií Rada pro mediální služby (RpMS).
RpMS na svém posledním zasedání konaného 25. března 2026 schválila žádost o vzájemnou záměnu dvou frekvencí rozhlasových stanic Melody a Europa 2 (D.EXPRES, k.s.) do požadovaného stavu. Tedy 97,6 MHz Banská Bystrica - Europa 2 a 106,0 MHz Banská Bystrica - Melody.