Energy TV a Praha TV žádají o terestrickou licenci
Přes pozemní vysílače v Česku chce vysílat zbrusu nová televizní stanice - Energy TV a také metropolitní televize Praha TV. Provozovatelé obou programů požádali o udělení příslušných vysílacích licencí.
Energy TV je projekt pražské společnosti ENERGY content s.r.o., kterou vlastní Pavel Hájek. Firma byla založena v srpnu 2024 se základním kapitálem jeden tisíc korun.
Nová stanice Energy TV bude patrně šířena v regionálních terestrických multiplexech Pavla Hájka.
Vedle Energy TV chce vysílat přes pozemní vysílače i Praha TV. Tento program se již v Praze a okolí přes regionální multiplexy šíří. Nicméně stávající licence platí jen do 1.7.2026 a pro vysílání v dalších měsících a letech je zapotřebí si zajistit licenci novou.
RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) se bude oběma požadavky zabývat na některém z příštích zasedání.