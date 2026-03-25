Katar chystá byznysový kanál. Bude na satelitu ve 4K

V Kataru se chystá spuštění nového tematického kanálu zaměřeného na byznys a ekonomické zpravodajství. Stanice bude vysílat volně ( FTA) přes satelit v Ultra HD / 4K a HD rozlišení.
Testovací vysílání nového programu s názvem QBC (Qatar Business Channel) je možné naladit již nyní. Test je zatím složen ze statické obrazovky (barevné pruhy) s logem stanice.
Zkušební vysílání QBC bylo spuštěno v paprsku EMENA (Evropa + Střední východ + severní Afrika) na komunikační družici Badr 8, která je zaparkována na pozici 26°E, na kmitočtu 12,168 GHz. Pro příjem multiplexu s vysílání QBC je ve střední Evropě nutná parabola o průměru kolem 100 cm.
4K distribuce byla spuštěna v rozlišení 3840x2160p v kodeku HEVC (H.265) s volitelným zvukem 192 kbit/s (MPEG) a 128 kbit/s (EAC3). V HD rozlišení vysílá v 1920x1080i v MPEG-4 (H.264) s volitelným zvukem 128 kbit/s (MPEG) a 128 kbit/s (EAC3).
Konkrétní termín ostrého startu QBC není známý.
technické parametry - QBC UHD a QBC HD:
• Badr 8 (26°E), freq. 12,168 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA