Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 6. května 2026, svátek má Radoslav

Novinky v ČRa: Multiplex 23 a akvizice PLAY.CZ

DNES! | redakce | tisk | názory

V poslední době došlo k několika poměrně významným změnám u společnosti České Radiokomunikace (ČRa), jednoho z poskytovatelů digitálního terestrického televizního a rozhlasového vysílání a pochopitelně dalších služeb.

Začátkem dubna zanikla registrace společnosti Czech Digital Group, a.s. k provozování převzatého televizního a rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů. Zrušení registrace souvisí se sloučením Czech Digital Group a Českých Radiokomunikací do firmy České Radiokomunikace.

Fúze firem se projevila i ve vysílání. Multiplex 23 má nyní uvedeného providera České Radiokomunikace. Stejně jako multiplex 22.

Společnost České Radiokomunikace v minulých dnech dokončila akvizici společnosti PLAY.CZ. Jde o technologického lídra v oblasti rozhlasového streamingu a poskytovatele komerčních DAB+ sítí v České republice (regionální DAB sítě PLAY.CZ pokrývají celou České republiku s výjimkou Pardubického kraje a Vysočiny). České Radiokomunikace se tímto dostávají k další kapacitě pro digitální rozhlasové vysílání, kterou mohou poskytnout pro rozšíření vysílacích služeb svým zákazníkům, eventuálně novým klientům.

PLAY.CZ zajišťuje internetové vysílání pro všechny české komerční rádia a Český rozhlas.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat
Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Báry Vaculíkové
21:35 Paní Piperová zasahuje
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (11/12)
21:30 Zápas o Bedřišku
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (10)
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (32)
23:30 Kriminálka Vegas III (5)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (96)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (11)
21:25 Lajna 3 (5,6)
22:30 Mé jméno je Nikdo
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy na Côte fleurie
22:10 Tajomné hory: Kurz prežitia
23:45 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Svetové dobrodružstvo Davida Attenborougha
20:55 David Attenborough: Život na Zemi
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:00 Utajený šéf III.
23:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:05 Mami, ožeň mě!
23:20 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook