Novinky v ČRa: Multiplex 23 a akvizice PLAY.CZ

Novinky v ČRa: Multiplex 23 a akvizice PLAY.CZDNES! | redakce | tisk | názory
V poslední době došlo k několika poměrně významným změnám u společnosti České Radiokomunikace (ČRa), jednoho z poskytovatelů digitálního terestrického televizního a rozhlasového vysílání a pochopitelně dalších služeb.
Začátkem dubna zanikla registrace společnosti Czech Digital Group, a.s. k provozování převzatého televizního a rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů. Zrušení registrace souvisí se sloučením Czech Digital Group a Českých Radiokomunikací do firmy České Radiokomunikace.
Fúze firem se projevila i ve vysílání. Multiplex 23 má nyní uvedeného providera České Radiokomunikace. Stejně jako multiplex 22.
Společnost České Radiokomunikace v minulých dnech dokončila akvizici společnosti PLAY.CZ. Jde o technologického lídra v oblasti rozhlasového streamingu a poskytovatele komerčních DAB+ sítí v České republice (regionální DAB sítě PLAY.CZ pokrývají celou České republiku s výjimkou Pardubického kraje a Vysočiny). České Radiokomunikace se tímto dostávají k další kapacitě pro digitální rozhlasové vysílání, kterou mohou poskytnout pro rozšíření vysílacích služeb svým zákazníkům, eventuálně novým klientům.
PLAY.CZ zajišťuje internetové vysílání pro všechny české komerční rádia a Český rozhlas.