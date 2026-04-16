Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat
Propagační video HD materiály satelitního operátora SES (Astra) rozšířily svůj dosah. Nově se objevily na družici Intelsat 38, která je zaparkována na pozici 45°E.
Demonstrační HD kanál "SES DEMO HD 2025 test" se ve formě testu objevil na dvou různých transpondérech satelitu Intelsat 38 a to na kmitočtech 11,593 a 12,520 GHz s vertikální polarizací. Využívá se silný evropský paprsek. Příjem je proto u nás možný s parabolami od průměru cca 60 cm. Navíc jsou použity velmi příznivé parametry - modulace QPSK a FEC 1/2.
S ohledem na testovací charakter může dojít ke změně parametrů multiplexu, eventuálně ke změně testovaných frekvencí.
Satelitní operátoři SES (Astra) a Intelsat se před časem sloučily. Šíření demo kanálu SES na kapacitě Intelsatu je šancí oslovit další zákazníky z řad vysílatelů či provozovatelů datových sítí.
technické parametry:
• Intelsat 38 (45°E), freq. 11,593 GHz, pol. V, SR 23333, FEC 1/2, DVB-S/QPSK, FTA
• Intelsat 38 (45°E), freq. 12,520 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 1/2, DVB-S/QPSK, FTA