Čtvrtek, 16. dubna 2026, svátek má Irena

Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat

Propagační video HD materiály satelitního operátora SES (Astra) rozšířily svůj dosah. Nově se objevily na družici Intelsat 38, která je zaparkována na pozici 45°E.

Demonstrační HD kanál "SES DEMO HD 2025 test" se ve formě testu objevil na dvou různých transpondérech satelitu Intelsat 38 a to na kmitočtech 11,593 a 12,520 GHz s vertikální polarizací. Využívá se silný evropský paprsek. Příjem je proto u nás možný s parabolami od průměru cca 60 cm. Navíc jsou použity velmi příznivé parametry - modulace QPSK a FEC 1/2.

SES DEMO HD test na kapacitě Intelsatu - záběr z příjmu
▲ SES DEMO HD test na kapacitě Intelsatu - záběr z příjmu

S ohledem na testovací charakter může dojít ke změně parametrů multiplexu, eventuálně ke změně testovaných frekvencí.

Satelitní operátoři SES (Astra) a Intelsat se před časem sloučily. Šíření demo kanálu SES na kapacitě Intelsatu je šancí oslovit další zákazníky z řad vysílatelů či provozovatelů datových sítí.

technické parametry:

• Intelsat 38 (45°E), freq. 11,593 GHz, pol. V, SR 23333, FEC 1/2, DVB-S/QPSK, FTA
• Intelsat 38 (45°E), freq. 12,520 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 1/2, DVB-S/QPSK, FTA

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
TV Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
První rok Oneplay
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
JOJ Svět a TV Roma v nabídce Telly
TV program

kanál CT1 20:05 Magnesia Litera 2026
20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:05 Rozpleteno
kanál CT2 20:00 Modrá krev
21:00 Skryté skvosty III (4/10)
21:30 Cyklodálky 2 (1/8)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (53)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (24)
23:00 Kriminálka Vegas II (15)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (60)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Černí baroni
22:25 Kriminálka Staré Město 2 (3)
23:35 Profesionálové 4 (3)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Cyranův poloostrov (15, 16)
22:15 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: Amyno vytúžené dieťa
22:00 Komisár Montalbano
23:40 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Odháňačka mileniek
22:10 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (4)
21:55 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (5)
21:55 Velitel (6/6)
23:35 Medicopter 117 (52)

