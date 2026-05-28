Pátek, 29. května 2026, svátek má Maxim

Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence

Stanice Barrandov Krimi a Barrandov Kino, dva z programů televizní skupiny Barrandov, mohou přijít o vysílací licence. RRTV s provozovatelem zahájila řízení o jejich odnětí.

Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém sedmém zasedání konaného dne 26. května 2026 rozhodl o zahájení řízení o odnětí pozemních a satelitních licencí pro stanice Barrandov Kino a Barrandov Krimi, které provozuje společnost Barrandov Televizní Studio, a.s. (BTS). Důvodem k zahájení řízení regulátora s provozovatelem stanic je prohlášení konkursu na majetek provozovatele stanic, jak vyplývá ze zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, č. 231/2001 dle § 63 odst. 2 písm. c).


▲ Obr č. 1 - Lgoo TV Barrandov (foto: TV Barrandov)


Kanály Barrandov Krimi a Barrandov Kino patří do televizní skupiny Barrandov, kterou tvoří celkem tři televizní stanice. Vedle dvou zmíněných také do skupiny patří TV Barrandov. Zatímco popisované dvě stanice provozuje BTS, na hlavní program drží satelitní, terestrickou a internetovou (distribuce skrze zvláštní přenosové systémy) licenci drží společnost S-24 akvizice II, s.r.o. Ta zároveň uvedla, že hodlá provozovat vysílání alespoň na jedné stanici.

Barrandov Krimi a Barrandov Kino jsou nadále šířeny přes pozemní vysílače, přes satelit. Stanice nadále nabízejí i kabelové a internetové platformy typu IPTV/OTT.

