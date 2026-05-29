TV Nova zakáže přetáčení reklam
Televizní skupina Nova chystá významnou změnu v poskytovaní svých programů operátorům televizních služeb. Nově nebude možné přetáčet reklamu v archívu (catch-up) a v odložené sledovanosti (timeshift). Změna přijde již na podzim letošního roku.
TV Nova od 16.11.2026 neumožní přetáčet reklamní bloky na svých programech. Tato změna se dotkne zákazníků televizních platforem typu IPTV a OTT a reaguje tak na situaci na reklamním trhu.
▲ Obr č. 1 - Sídlo televizní skupiny Nova (foto: parabola.cz)
Diváci OTT a IPTV platforem (televizní vysílání přes internet) bez ohledu na svého televizního operátora nebudou moci přetáčet reklamu v odvysílaných pořadech skupiny Nova, stejně tak i stále běžících z odložené sledovanosti.
V Česku zatím jako jediná blokuje přetáčení reklam konkurenční skupina Prima, která si tento požadavek u operátorů, po dlouhých vyjednáváních, zajistila od června 2022. Tedy již před čtyřmi lety.
Přetáčení reklam na IPTV a OTT platformách nabralo na popularitě s ohledem na délku reklamních bloků a také i fakt, že tato funkce patří k základní výbavě všech internetových televizních služeb. Stačí stisknout příslušné tlačítko na dálkovém ovladači... (platí pro odvysílané pořady, ne živé vysílání). Na druhou stranu je pro televizní vysílatele taková situace neudržitelná - za reklamu dostávají od zadavatelů zaplaceno nejenom za odvysílání ale také za "doručení" - tedy že diváci reklamu vidí, nepřetočí ji.
Skupina Nova provozuje vlastní streamovací (SVOD) a OTT službu Oneplay. Chování svých diváků v přetáčení pořadů tak mohla detailněji zanalyzovat.
Do skupiny Nova patří programy TV Nova, Nova Cinena, Nova Fun, Nova Krimi, Nova Action, Nova Lady, Nova International a placené sportovní kanály Nova Sport.
V situaci, kdy náklady na výrobu dlouhodobě rostou a trh s televizní reklamou je nestabilní, je proto nepřeskakování reklam jedním ze způsobů, jak zajistit další investice do našich pořadů," uvedla k důvodu zavedení této divácky nepopulární ale z pohledu provozovatele celkem očekávaného kroku.
Podoba omezení přetáčení reklamPřesná podoba zamezení přetáčení reklam zatím není známa. Nicméně se dá očekávat, že bude v podobném rozsahu jako u sesterské TV Markíza na Slovensku, která přetáčení omezila již dříve. U našich východních sousedů blokuje přetáčení reklam i konkurenční skupina JOJ.
Koho se omezení přetáčení reklam bude týkat?Opatření (zamezení přetáčení reklam) cílí fakticky na jediný způsob příjmu televizních programů a to distribuce přes internet (IPTV a OTT služby). Jiných způsobů příjmu (pozemní - DVB-T2, satelitní DVB-S/2/DTH a kabelové vysílání - analogové/DVB-C) se omezení přetáčení reklam netýká. Nicméně v těchto způsobech distribuce si musí divák nahrát pořad na vlastní paměťové médium. Pořad může sledovat kdykoliv, opakovaně (bez omezení) a také libovolně přetáčet, včetně reklam.
