Čtvrtek, 23. dubna 2026, svátek má Vojtěch

Hynek Chudárek: Co ohrožuje nezávislost České televize?

Proč podle mě není ohrožena nezávislost veřejnoprávní České televize? Veškeré úvahy o změně statutu a financování veřejnoprávních médií jsou stále jen rozpracovanými návrhy. Česká televize má plnohodnotný management, kvalitní systém řízení, funguje podle pravidel daných platným zákonem o ČT z roku 1991, Kodexem ČT z roku 2003 a Memorandem o způsobu naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání z roku 2025. Dokud budou tato pravidla platit, trvám na tom, že nezávislost České televize ohrožena není.

To, co reálně ohrožuje nezávislost a funkčnost veřejnoprávní televize v České republice, je chaotičnost navrhovaných změn. Českou televizi může zničit náhlý výpadek příjmů z měsíce na měsíc i riziko nepředvídatelného propadu způsobu financování. Ne náhodou je jedním z klíčových požadavků Evropského aktu o svobodě médií (EMFA) stabilní a předem jasné financování.

Pro Českou televizi bude vážným ohrožením jakákoli neprodiskutovaná a nepromyšlená změna zákona nebo poslanecký návrh, který náhle změní výši jejích příjmů. Můj dlouhodobý postoj je požadovat diskusi o změnách postavení ČT. Proto jsem na středeční schůzce s předsedou vlády Andrejem Babišem obhájil vznik odborné pracovní skupiny. Ta by měla případné změny zákonů a jejich možné přizpůsobení současné realitě detailně posoudit.



Chci všechny ujistit, že management České televize pod mým vedením dělá vše pro to, abychom zajistili budoucnost, dlouhodobou udržitelnost a nezávislost médií veřejné služby co nejefektivnějším způsobem. Zásadním smyslem našich aktivit je dosáhnout nejlepšího výsledku pro Českou televizi, její diváky a celou společnost, kterou veřejnoprávní televize kultivuje.

Děkuji za podporu veřejnoprávních médií všem, kteří si uvědomují jejich význam pro svobodnou demokratickou společnost. Obzvlášť si vážím postoje nejmladší generace, našich studentů.

Hynek Chudárek, generální ředitel ČT

Přečtěte si také

Vybrané články
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
MCM ukončí 30. června vysílání
Plustelka (4ka TV cez anténu) s novými programy
Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Nové ruské stanice START volně na 42E
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:00 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Skryté skvosty III (5/10)
21:30 Cyklodálky 2 (2/8)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (55)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (27)
23:05 Kriminálka Vegas II (19)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (62)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Obecná škola
22:15 Kriminálka Staré Město 2 (4)
23:30 Profesionálové 4 (8)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Cyranův poloostrov (17, 18)
22:20 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Nový vietor do plachiet (1/4)
22:00 Komisár Montalbano
23:50 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Národ veľrýb
21:55 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (6)
21:55 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:55 Stříbrná pila (1/6)
22:00 Stříbrná pila (2)
23:05 Medicopter 117 (56)

