Hynek Chudárek: Co ohrožuje nezávislost České televize?
Proč podle mě není ohrožena nezávislost veřejnoprávní České televize? Veškeré úvahy o změně statutu a financování veřejnoprávních médií jsou stále jen rozpracovanými návrhy. Česká televize má plnohodnotný management, kvalitní systém řízení, funguje podle pravidel daných platným zákonem o ČT z roku 1991, Kodexem ČT z roku 2003 a Memorandem o způsobu naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání z roku 2025. Dokud budou tato pravidla platit, trvám na tom, že nezávislost České televize ohrožena není.
To, co reálně ohrožuje nezávislost a funkčnost veřejnoprávní televize v České republice, je chaotičnost navrhovaných změn. Českou televizi může zničit náhlý výpadek příjmů z měsíce na měsíc i riziko nepředvídatelného propadu způsobu financování. Ne náhodou je jedním z klíčových požadavků Evropského aktu o svobodě médií (EMFA) stabilní a předem jasné financování.
Pro Českou televizi bude vážným ohrožením jakákoli neprodiskutovaná a nepromyšlená změna zákona nebo poslanecký návrh, který náhle změní výši jejích příjmů. Můj dlouhodobý postoj je požadovat diskusi o změnách postavení ČT. Proto jsem na středeční schůzce s předsedou vlády Andrejem Babišem obhájil vznik odborné pracovní skupiny. Ta by měla případné změny zákonů a jejich možné přizpůsobení současné realitě detailně posoudit.
Chci všechny ujistit, že management České televize pod mým vedením dělá vše pro to, abychom zajistili budoucnost, dlouhodobou udržitelnost a nezávislost médií veřejné služby co nejefektivnějším způsobem. Zásadním smyslem našich aktivit je dosáhnout nejlepšího výsledku pro Českou televizi, její diváky a celou společnost, kterou veřejnoprávní televize kultivuje.
Děkuji za podporu veřejnoprávních médií všem, kteří si uvědomují jejich význam pro svobodnou demokratickou společnost. Obzvlášť si vážím postoje nejmladší generace, našich studentů.
Hynek Chudárek, generální ředitel ČT
To, co reálně ohrožuje nezávislost a funkčnost veřejnoprávní televize v České republice, je chaotičnost navrhovaných změn. Českou televizi může zničit náhlý výpadek příjmů z měsíce na měsíc i riziko nepředvídatelného propadu způsobu financování. Ne náhodou je jedním z klíčových požadavků Evropského aktu o svobodě médií (EMFA) stabilní a předem jasné financování.
Pro Českou televizi bude vážným ohrožením jakákoli neprodiskutovaná a nepromyšlená změna zákona nebo poslanecký návrh, který náhle změní výši jejích příjmů. Můj dlouhodobý postoj je požadovat diskusi o změnách postavení ČT. Proto jsem na středeční schůzce s předsedou vlády Andrejem Babišem obhájil vznik odborné pracovní skupiny. Ta by měla případné změny zákonů a jejich možné přizpůsobení současné realitě detailně posoudit.
Chci všechny ujistit, že management České televize pod mým vedením dělá vše pro to, abychom zajistili budoucnost, dlouhodobou udržitelnost a nezávislost médií veřejné služby co nejefektivnějším způsobem. Zásadním smyslem našich aktivit je dosáhnout nejlepšího výsledku pro Českou televizi, její diváky a celou společnost, kterou veřejnoprávní televize kultivuje.
Děkuji za podporu veřejnoprávních médií všem, kteří si uvědomují jejich význam pro svobodnou demokratickou společnost. Obzvlášť si vážím postoje nejmladší generace, našich studentů.
Hynek Chudárek, generální ředitel ČT