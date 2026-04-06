Změny v Lepší.TV: Konec 2 sportovních tv, start nových 4K stanic
Operátor OTT platformy Lepší.TV provedl menší změny v programové nabídce. V ní skončily dvě sportovní stanice. Naopak se zde objevily kanály zcela nové v Ultra HD rozlišení.
Konec sportovních a hudebních stanicNabídka sportovních kanálů v Lepší.TV se zúžila. Provozovatel OTT služby již neposkytuje stanice XSport+ a Motorvision+.
XSport+ byl celonárodní ukrajinský kanál věnovaný sportu a zdravému způsobu života. Stanice vysílala nepřetržitě a byla dostupná v HD rozlišení v balíčcích Mini, Klasik a Top. Z nabídky Lepší.TV zmizela z ekonomických důvodů provozovatele stanice, který program uzavřel, spolu s hlavním programem XSport.
Vedle XSport v Lepší.TV skončila i exkluzivní stanice Motorvision+ se špičkovým motorsportem včetně GT World Challenge, European Le Mans Series a dalších závodních sérií a magazínů. Adrenalin, rychlost a precizní jízda z celého světa. Program poskytovaný v HD byl dostupný v balíčcích Klasik a Top.
Vedle sportovních stanic z nabídky Lepší.TV byla vyřazena i videoklipová televize Viva Russia. Program nabízel 24 hodiny denně hity ruských a zahraničních interpretů. Možným důvodem vyřazení byly opakované technické problémy s distribucí - program nebylo možné sledovat. Stanice byla součástí balíčků Klasik a Top. Zájemci mohou tento program sledovat i nadále a to na oficiálních stránkách stanice, kde je dostupný bezplatný stream. Lepší.TV nabízí řadu jiných hudebních a videoklipových stanic, které dokážou nahradit vyřazenou stanici Viva Russia.
Nové programy v nabídce Lepší.TVVedle vyřazení některých stanic došlo v nabídce provozovatele i k přidání jiných programů. Celkem 4 nové stanice mají divákům přinést dobrou náladu - Akvária, Déšť, Krby a Scenérie.
Stanice Akvária nabízí plynulé záběry podmořského života. Můžete zde sledovat exotické ryby, plovoucí medúzy a barevné korálové útesy. Kanál Déšť přináší scény deštivých měst, horských štítů a lesů za doprovodu šumění padajících kapek. Kanál Krby vysílá nepřetržité záznamy praskajícího ohně v klasických, rustikálních i moderních krbech a stanice Scenérie je zaměřena na vizuální a zvukovou relaxaci prostřednictvím klidných přírodních motivů. Najdete zde záběry pobřeží, lesů a vodopádů doplněné o autentické zvuky prostředí.
Všechny 4 nové programy jsou součástí všech tří hlavních balíčků - tedy Mini, Klasik a Top. K dispozici jsou v rozlišení Ultra HD - ve formátu 4K, čímž se rozšiřuje obsah ve 4K v Lepší.TV po stanicích Love Nature, Skvelé TV a Extasy 4K Premium.
redakce