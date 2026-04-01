Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

EDU rádio - vzdělávací stanice v DAB síti RTI cz

| Tisk | komentáře

Zbrusu nová rozhlasová stanice EDU rádio odstartovala v digitálním pozemním rozhlasovém multiplexu DAB (Digital Audio Broadcasting). Stanice se stala součástí programové nabídky plzeňského operátora RTI cz.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Logo stanice EDU rádio (foto: EDU rádio)

EDU rádio vysílá v celoplošné síti RTI cz, nicméně je šířena (zatím) jen v regionu Praha a Střední Čechy na bloku (kanálu) 8D. Vysílání je poskytováno s datovým tokem 56 kbit/s v audio kodeku AAC s ochranou chyb EEP 3-A.



Vedle stanice EDU rádio obsahuje DAB multiplex společnosti RTI cz také 10 dalších rozhlasových programových služeb. Konkrétně: Rádio Blaník, Český Blaník, Rock Radio, Rádio Čas, DAB plus TOP40, Hitrádio City, Hitrádio 90, Rádio 7, Rádio Proglas a Rádio Prostor.

Co nabídne EDU Rádio?

Rozvoj digitálního vysílání v Česku umožnilo rozšířit dostupnost stávajících rozhlasových stanic do nových regionů ale i spustit nové projekty. Vedle žánrových hudebních stanic nyní přichází do českého éteru první privátní vzdělávací rozhlasová stanice. Ta chce vedle vzdělávacích pořadů vysílat i pestrou paletu hudby, mnoho zábavných a diskusních pořadů. Prostor dostanou živé vstupy studentů škol všech úrovní, pedagogů i široké veřejnosti v rámci konkrétních pořadů. Cílem provozovatele je nabídnout posluchačům obsah, který bude diváky bavit a nebude nudit.

redakce

komentáře čtenářů




Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:05 Peče celá země pomáhá dětem
21:15 Svatební cesta do Jiljí
22:40 Deset zastavení s mistry zábavy
kanál CT2 20:00 Země faraonů
21:45 Velikáni filmu: Wes Anderson
23:25 Babylon Berlín IV (7/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (3)
21:40 Specialisté (135)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (3)
21:30 Polda IV (4)
22:40 Kriminálka Kraj I (4)
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou a míšenka Apanači
22:05 Když Burian prášil
00:25 Policejní mafie
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pásla kone na betóne
21:50 ...kone na betóne
23:25 Veselá Veľká noc
kanál DVOJKA 20:00 VEĽKONOČNÝ Lov slov
20:35 Peter Nagy 65
21:50 Il Divo: Timeless - Koncert v Japonsku
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Vylomeniny
21:45 Svokra
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (2)
22:10 Černá punčocha
00:00 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook