EDU rádio - vzdělávací stanice v DAB síti RTI cz

Zbrusu nová rozhlasová stanice EDU rádio odstartovala v digitálním pozemním rozhlasovém multiplexu DAB (Digital Audio Broadcasting). Stanice se stala součástí programové nabídky plzeňského operátora RTI cz.
▲ Obr č. 1 - Logo stanice EDU rádio (foto: EDU rádio)
EDU rádio vysílá v celoplošné síti RTI cz, nicméně je šířena (zatím) jen v regionu Praha a Střední Čechy na bloku (kanálu) 8D. Vysílání je poskytováno s datovým tokem 56 kbit/s v audio kodeku AAC s ochranou chyb EEP 3-A.
Vedle stanice EDU rádio obsahuje DAB multiplex společnosti RTI cz také 10 dalších rozhlasových programových služeb. Konkrétně: Rádio Blaník, Český Blaník, Rock Radio, Rádio Čas, DAB plus TOP40, Hitrádio City, Hitrádio 90, Rádio 7, Rádio Proglas a Rádio Prostor.
Co nabídne EDU Rádio?Rozvoj digitálního vysílání v Česku umožnilo rozšířit dostupnost stávajících rozhlasových stanic do nových regionů ale i spustit nové projekty. Vedle žánrových hudebních stanic nyní přichází do českého éteru první privátní vzdělávací rozhlasová stanice. Ta chce vedle vzdělávacích pořadů vysílat i pestrou paletu hudby, mnoho zábavných a diskusních pořadů. Prostor dostanou živé vstupy studentů škol všech úrovní, pedagogů i široké veřejnosti v rámci konkrétních pořadů. Cílem provozovatele je nabídnout posluchačům obsah, který bude diváky bavit a nebude nudit.
