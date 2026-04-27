Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 27. dubna 2026, svátek má Jaroslav

Eutelsat 7B se přesune na jinou pozici?

DNES! | Tisk | komentáře

Eutelsat 7B, jeden z komunikačních satelitů francouzského satelitního operátora Eutelsat, by mohl opustit stávající pozici 7E a brzy se eventuálně objevit na některé z jiných slotů operátora.

Na orbitální pozici 7°E v současné době fungují dva komunikační aparáty - zmíněný Eutelsat 7B a novější Eutelsat 7C. Dvojice satelitů měla zajistit distribuci a přenos video služeb v Evropě, Turecku, Africe a programů pro Írán. Novější ze satelitů měl především posílit poptávku po satelitní kapacitě v Africe. Situace ale měla svůj vývoj. Operátor turecké satelitní televize Digiturk se rozhodl neprodlužovat kontrakt s Eutelsatem a zaměřil se na poskytování služeb srze domácí satelity Türksat na pozici 42°E. To ale vyžadovalo přesměrování přijímacích parabol na novou orbitální pozici - tedy ze 7 stupňů východně na 42°E.

Samotný operátor Eutelsat v loňském roce prohlásil, že pozice 13°E bude jeho klíčová pro poskytování video služeb v Evropě a regionu MENA a právě z pozice 7°E na 13°E se přestěhovaly přenosové kanály Evropské vysílací unie (EBU).

Z těchto důvodů již tolik vysílací kapacity na pozici 7°E nebylo potřeba a poptávku po satelitních službách plně pokryje zmíněný satelit Eutelsat 7C a postarší Eutelsat 7B tak může zde ukončit poskytování služeb a případně může dojít k přesunu na jinou orbitální pozici.

Migrace služeb z horního pásma

Další přesuny programů a služeb v souvislosti s uvolněním Eutelsatu 7B stále probíhají. Kanál Or Hachaim se přesunul z 12,530 GHz, pol. H (SR 1480, FEC 1/2, DVB-S2/QPSK) na mladší satelit Eutelsat 7C. Vysílání se objevilo na dvou různých kmitočtech - 11,612 GHz, pol. H a 11,480 GHz, pol. H.

Migrace perských FTA paketů

Hlavní a klíčovou změnou pro diváky v Evropě je přesun paketů z freq. 11,262 GHz, pol. H; 11,304 GHz, pol. H a 11,387 GHz do nových dvou multiplexů na satelitu Eutelsat 7C. Vedle změny parametrů paketů se mění i pokrytí, které je lepší ve střední Evropě. Nyní pro příjem postačují parabola o průměru kolem 80 až 90 cm. Zmíněné nové multiplexy se vysílají na kmitočtech 11,285 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK a 11,410 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK.

Migrace také z Ka pásma satelitu Eutelsat 7B

Změny probíhají také v Ka pásmu. Vzhledem k tomu, že Eutelsat 7C nemá kapacitu v Ka pásmu, probíhá stěhování programů vysílatelů z původního Eutelsat 7B na jiný satelit Eutelsat 16A, který se nachází na pozici 16°E. Týká se to programů 2S TV a Bantamba TV.



Životnost Eutelsat 7B a jeho další mise?

Satelit Eutelsat 7B byl vypuštěn do vesmíru 14. května 2013 s plánovanou životností 15 let. Sloužit by tedy měl až do roku 2028. Nicméně družice může ukončit svůj provoz předčasně ale i sloužit v dalších měsících a případně i letech z jiné orbitální pozice. V tomto směru se spekuluje o pozici 16°E, kde zmíněný satelit Eutelsat 16A s 15letou životností byl vynesen v roce 2011, což by znamenalo, že v letošním roce by měla družice Eutelsat 16A být na konci plánované životnosti. Satelitní operátor Eutelsat zatím neobjednal žádný nový satelit pro pozici 16°E a proto se nabízí využití Eutelsatu 7B právě na této pozici. Spekulaci nahrává i fakt, že Eutelsat 7B i Eutelsat 16A mají podobný počet transpondérů (oba satelity: 53 v Ku; 10 v Ka na Eutelsat 16A, tři v Ka na Eutelsat 7B). Takže by se v takovém případě jednalo takřka o plnohodnotnou náhradu.

s využitím satkurier.pl

redakce

komentáře čtenářů




Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (4/13)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Fenomén doby
kanál CT2 20:00 Stepující stonožka
21:45 Čarodějky ze Salemu
23:45 Babylon Berlín IV (10/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (6)
21:45 Specialisté (138)
22:55 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (9)
21:30 Polda IV (10)
22:35 Kriminálka Kraj I (7)
kanál SEZNAM 20:10 Pravá a levá ruka ďábla
22:30 Rivalové
00:50 Profesionálové 4 (10)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Rezidencia
22:15 Reportéri
22:45 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Európa v dobe ľadovej
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (3)
21:45 Svokra
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Stříbrná pila (2)
21:25 Kdo přichází před půlnocí
23:20 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook