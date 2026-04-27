Eutelsat 7B se přesune na jinou pozici?DNES!
Eutelsat 7B, jeden z komunikačních satelitů francouzského satelitního operátora Eutelsat, by mohl opustit stávající pozici 7E a brzy se eventuálně objevit na některé z jiných slotů operátora.
Na orbitální pozici 7°E v současné době fungují dva komunikační aparáty - zmíněný Eutelsat 7B a novější Eutelsat 7C. Dvojice satelitů měla zajistit distribuci a přenos video služeb v Evropě, Turecku, Africe a programů pro Írán. Novější ze satelitů měl především posílit poptávku po satelitní kapacitě v Africe. Situace ale měla svůj vývoj. Operátor turecké satelitní televize Digiturk se rozhodl neprodlužovat kontrakt s Eutelsatem a zaměřil se na poskytování služeb srze domácí satelity Türksat na pozici 42°E. To ale vyžadovalo přesměrování přijímacích parabol na novou orbitální pozici - tedy ze 7 stupňů východně na 42°E.
Samotný operátor Eutelsat v loňském roce prohlásil, že pozice 13°E bude jeho klíčová pro poskytování video služeb v Evropě a regionu MENA a právě z pozice 7°E na 13°E se přestěhovaly přenosové kanály Evropské vysílací unie (EBU).
Z těchto důvodů již tolik vysílací kapacity na pozici 7°E nebylo potřeba a poptávku po satelitních službách plně pokryje zmíněný satelit Eutelsat 7C a postarší Eutelsat 7B tak může zde ukončit poskytování služeb a případně může dojít k přesunu na jinou orbitální pozici.
s využitím satkurier.pl
redakce
Migrace služeb z horního pásmaDalší přesuny programů a služeb v souvislosti s uvolněním Eutelsatu 7B stále probíhají. Kanál Or Hachaim se přesunul z 12,530 GHz, pol. H (SR 1480, FEC 1/2, DVB-S2/QPSK) na mladší satelit Eutelsat 7C. Vysílání se objevilo na dvou různých kmitočtech - 11,612 GHz, pol. H a 11,480 GHz, pol. H.
Migrace perských FTA paketůHlavní a klíčovou změnou pro diváky v Evropě je přesun paketů z freq. 11,262 GHz, pol. H; 11,304 GHz, pol. H a 11,387 GHz do nových dvou multiplexů na satelitu Eutelsat 7C. Vedle změny parametrů paketů se mění i pokrytí, které je lepší ve střední Evropě. Nyní pro příjem postačují parabola o průměru kolem 80 až 90 cm. Zmíněné nové multiplexy se vysílají na kmitočtech 11,285 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK a 11,410 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK.
Migrace také z Ka pásma satelitu Eutelsat 7BZměny probíhají také v Ka pásmu. Vzhledem k tomu, že Eutelsat 7C nemá kapacitu v Ka pásmu, probíhá stěhování programů vysílatelů z původního Eutelsat 7B na jiný satelit Eutelsat 16A, který se nachází na pozici 16°E. Týká se to programů 2S TV a Bantamba TV.
Životnost Eutelsat 7B a jeho další mise?Satelit Eutelsat 7B byl vypuštěn do vesmíru 14. května 2013 s plánovanou životností 15 let. Sloužit by tedy měl až do roku 2028. Nicméně družice může ukončit svůj provoz předčasně ale i sloužit v dalších měsících a případně i letech z jiné orbitální pozice. V tomto směru se spekuluje o pozici 16°E, kde zmíněný satelit Eutelsat 16A s 15letou životností byl vynesen v roce 2011, což by znamenalo, že v letošním roce by měla družice Eutelsat 16A být na konci plánované životnosti. Satelitní operátor Eutelsat zatím neobjednal žádný nový satelit pro pozici 16°E a proto se nabízí využití Eutelsatu 7B právě na této pozici. Spekulaci nahrává i fakt, že Eutelsat 7B i Eutelsat 16A mají podobný počet transpondérů (oba satelity: 53 v Ku; 10 v Ka na Eutelsat 16A, tři v Ka na Eutelsat 7B). Takže by se v takovém případě jednalo takřka o plnohodnotnou náhradu.
s využitím satkurier.pl
redakce