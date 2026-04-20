Pondělí, 20. dubna 2026, svátek má Marcela

Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály

Provozovatel OTT platformy Pecka.TV rozšiřuje programovou nabídku o další stanice. Nabídku operátora posilují čtyři německé televizní stanice pro fajnšmekry i zvídavé hlavy.

Diváci se mohou těšit na čtyři nové německé stanice, které pokrývají široké spektrum zájmů - od bavorské kultury a regionálního zpravodajství až po špičkovou vědu a duchovní inspiraci. Do rodiny Pecka.TV nově přibývají kanály BR Fernsehen, WDR Fernsehen, ARD Alpha a Bibel TV.


▲ Obr č. 1 - Do nabídky Pecka.TV byly zařazeny 4 německé televizní stanice. Ilustrační foto (foto: Pecka.TV)
Pecka.TV tímto krokem potvrzuje svou strategii nabízet prémiový a různorodý obsah za zlomek ceny běžné na trhu.

Naším cílem není jen kvantita, ale hlavně obsah, který dává smysl. Víme, že naši diváci jsou zvídaví a hledají kvalitu bez ohledu na hranice. Proto jim přinášíme to nejlepší od našich sousedů - ať už jde o vzdělávání na ARD Alpha nebo poctivou bavorskou pohodu na BR Fernsehen,“ říká Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.

Co nová „německá čtyřka“ přináší?
BR Fernsehen: Okno do srdce Bavorska. Pro milovníky Alp, tradic a poctivých regionálních dokumentů.
WDR Fernsehen: Moderní pohled na západní Německo. Špičkové reportáže z Porýní a oblíbené německé kriminálky.
ARD Alpha: První německý kanál zaměřený výhradně na vzdělávání: věda, náboženství, hudba i literatura.


Bibel TV: Moderně pojatý křesťanský kanál, který nabízí filmy, dokumenty a hudbu pro chvíle vnitřního klidu.

Všechny nové stanice jsou automaticky dostupné ve všech balíčcích Pecka.TV. Diváci si tak mohou pustit vědecký dokument nebo bavorský cestopis přesně tehdy, kdy se jim to hodí.

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
TV Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu
Češi utrácejí za placenou TV stále víc
Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
JOJ Svět a TV Roma v nabídce Telly
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Veřejnoprávní média chce vláda financovat z rozpočtu
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
